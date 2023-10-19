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11月APEC峰會／金山中央地鐵部分站暫關閉 華埠憂客流減

編譯廖宜怡／綜合報導
APEC會議舉行在即，但舊金山華埠認為安全管制措施將對當地社區造成負面影響。（電視新聞截圖）
APEC會議舉行在即，但舊金山華埠認為安全管制措施將對當地社區造成負面影響。（電視新聞截圖）

亞太經濟合作組織會議（APEC）11月即將在舊金山舉行，預計將吸引超過2萬名遊客前往市中心。作為一系列安全措施之一，舊金山中央地鐵（Central Subway）將在會議舉行期間關閉部分車站。但華埠商家擔心，此舉將對當地社區造成負面影響。

聯邦國安局（Secret Service）和舊金山警局18日舉行記者會表示，出於安全考量，確定中央地鐵的Yerba Buena和Fourth and Brannan兩個車站會在11月11日到11月17日APEC會議舉行期間暫時關閉，T Third路線的列車將改行駛第三街輕軌鐵道，不會進入中央地鐵，並沿著舊路線進入市場街。市場街、第二街、第五街和Harrison Street的交通和巴士行駛路線也將受到影響。

此外，管制區周邊可能封路或禁止人們進入。例如，在馬斯孔尼中心（Moscone Center）管制區周圍居住或經商的民眾，在會議舉行期間必須接受檢查。

鑑於這些高度安全措施，市中心邊緣的社區擔心，APEC帶來的經濟利益將與他們無緣。

舊金山中華總商會顧問何大衛（David Ho，音譯）說：「和舊金山其他社區一樣，我們擔心這些措施會擾亂交通和行人，影響遊客和消費者進入華埠。」

何大衛表示，有人說：「你們為什麼不展示一些文物，或是和市府合作舉辦社區旅遊團，那這些因為APEC而來的遊客就會到華埠消費。」但何大衛說：「事實上，我們被告知，如果你沒事就不要到市中心去。」

何大衛表示，華埠社區人口約有1萬人，是舊金山人口最稠密的社區之一，中央地鐵華埠白蘭站去年才啟用，此番限制人們使用華埠白蘭站是一項「倒退」措施。

何大衛說：「關閉中央地鐵不但無法向APEC和全世界展現中央地鐵，更是一種背棄中央地鐵的行為。我認為，這說明當局覺得自己沒有信心能保護地下區域的安全。」

他還表示，他覺得華埠社區和商家並未被這次活動計畫考慮在內，認為交通干擾將對華埠造成嚴重的負面影響。他說：「感覺你好像是主人，但其實並不是真正的主人，因為你並沒有被邀請參加這場盛宴。」

華埠 地鐵 舊金山

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