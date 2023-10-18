聰明選擇紅藍卡 留意登記期

華興保險總裁張國興。（本報檔案照）

紅藍卡 的健保計畫種類繁多，並且每年方案都有所調整。民眾選擇的舊計畫不一定適合新年度的自身需求，因此確保自己既省錢、又獲得最大保障，則是要在登記期調整健保計畫。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)12日宣布，從2024年1月開始，退休族每月領取社安金支票平均增加59元，從目前的1848元增至1907元。紅藍卡B部分保費 每月可以直接從社安金中扣除，雖然保費可能會增加，但對於選擇常規A部分加B部分計畫的退休族來說是個好消息。

華興保險 總裁張國興表示，華人最感興趣的就是退費計畫。對於B部分的保費，很多保險公司去年推出的計畫都幫助民眾退還了大部分花費，但今年大約有九成的公司都削減了這部分的退款金額。而D部分的保費，很多保險公司都大幅漲價，甚至翻倍。2023年民眾自付藥費總額4660元，超過的部分需要自負25%；2024年民眾自付藥費總額提高到5030元。2023年買藥費用超過7400元，患者需要自付5%；而2024年民眾自付藥費8000元，超過的部分全部由保險公司買單。

對於選擇C部分優先計畫的民眾來說，每家保險公司提供的計畫都不同，可分為HMO與PPO計畫，HMO計畫通常包含處方藥福利且保費低廉，甚至0月費，但需指定醫療網絡和家庭醫師，看專科醫師需另轉診；PPO計畫則可以選擇醫療網絡內的醫師，但需另購處方藥計畫，保費較高。

民眾需要仔細查看開放登記期收到的檔案，去年參加的計畫，明年可能不再合適。比如自付款(co-payments)、自付額(deductibles)金額都可能發生改變，自己選擇的醫師可能已離開目前投保計畫所屬的醫療系統，處方藥也可能不再列入免費範圍。

張國興提醒，每個人的身體和收入狀況都不同，需要選擇自身合適的紅藍卡計畫。面對市場上種類繁多的計畫，需要貨比三家，尋找一個專業的保險經紀給自己推薦適合又實惠的保險計畫尤為重要，而不是盲目比價或者聽信非專業人士的建議。