聯邦貧困線上調 或讓更多人享白卡

2024年聯邦貧窮線表格，符合條件的民眾可以申請加州全保或者白卡。（Covered California）

隨著加州 健保季的到來，眼下通貨膨脹加之醫護人員罷工潮，導致今年最大的變化就是保費上漲。而不同計畫的自付額（Copay），自付扣除金(deductible) 以及最高自付額(out-of-pocket maximum)也有所微調。而聯邦貧困線的上調或許能讓更多人享受到醫療補貼或者白卡 資格。

今年房屋保險和汽車保險公司紛紛退出加州市場，很多民眾出現了無法投保的問題，醫療保險 公司也是舉步維艱。華興保險總裁張國興表示，在疫情期間，政府一直對醫療保險慷慨解囊，如免費新冠檢測盒的分發，但也導致了很多資源的濫用。而保險成本的增加最大佔比來自藥費的增長。30年前大約7%的保費來自藥費，現在已經達到了大約14%。

張國興表示，今年的保費相對去年平均上漲超過6%，主因在於通貨膨脹的壓力，以及很多醫護人員罷工要求漲薪。而今年加州的最低薪資標準調高也間接導致了聯邦貧困線（Federal Poverty Level，簡稱FPL）標準的調高，雖然民眾薪資上漲，但是繳稅金額也會隨之上漲，這對於民眾的荷包其實沒有實質性的改變。

加州今年4月中旬對民眾的白卡資格進行了年度審查，這是疫情以來首次全面性審查，大量民眾的白卡被取消。明年聯邦貧困線相比今年再次提高，很多民眾將再次納入申請加州全保（Covered California）或者白卡的資格。

民眾收入和家庭成員的不同，對於能否申請到政府補助的標準也不同。通常來講，普通成年人的收入在聯邦貧窮線的0%到138%之間，就有資格申請白卡（Medi-Cal），138%到150%之間有資格申請加州全保銀94計畫（Silver 94），150%到200%有資格申請銀87計畫（Silver 87），200%到250%有資格申請銀73計畫（Silver 73）。

今年銀計畫的自付額以及年度最高自付額都有所調高，而銀73-94計畫都取消了自付扣除金。張國興表示，每年這些計畫的細節部分都會略微調整，但影響不是很大。民眾可以參考計畫調整表格了解詳情。