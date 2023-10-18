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2024年白卡取消資產限制 低收入退休族 紅藍卡+白卡雙保險

記者金維多／綜合報導
基督教角聲醫療中心將參加10月21日舉辦的銀髮樂齡生活展，當天在三個攤位的健檢專區有免費醫療服務。(本報檔案照)
基督教角聲醫療中心將參加10月21日舉辦的銀髮樂齡生活展，當天在三個攤位的健檢專區有免費醫療服務。(本報檔案照)

對於一些低收入的退休族來說，紅藍卡保費調漲增加了生活負擔。不過2024年白卡取消了資產限制，民眾可以在擁有紅藍卡的同時，考慮申請白卡，給自己的醫療增加雙保險。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（Center for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS）最近批准了加州的請求，從2024年1月1日起完全取消加州醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡）的資產限制，只要符合收入條件的人，將能夠獲得白卡的加州老年和殘疾人計畫、醫療保險儲蓄計畫和長期護理計畫。加州成為全美第一個取消資產限制的州。

在此之前，白卡就對資產限制大幅增加，從個人2000元到夫妻共有3000元，提高到13萬元和19萬5000元。而這次的取消限制無疑是對擁有房產和存款等的退休族的一大福音。若符合社安補助金資格（SSI，針對低收入低資產的老人補助金）的民眾自動符合白卡資格。

由於白卡滿足了包括牙科、眼科和長期護理等醫療需求，並且包含了紅藍卡剩餘20%的自費項目。角聲醫療中心醫療保險諮詢主管Amanda Yang表示，此政策的施行意味著之前針對年長者有限制的白卡被廢除，現在相當於全部福利都涵蓋在內。比如說之前紅藍卡的長期護理，一般只包括21天，超過的部分需要自費，如果民眾同時擁有白卡，就解決了這一問題。

紅藍卡和白卡是各自獨立的醫療保險計畫，只要民眾同時符合兩種資格，就可以同時參加兩種保險計畫，兩種保險的一些部分會相互影響。紅藍卡需要繳納的B部分月費可以由白卡承擔。民眾在看診時，紅藍卡的負擔差額和任何超過最高自付額（out-of-pocket maximum）的費用都可由白卡承擔。

Amanda Yang表示，紅藍卡在全美範圍都可以用，而白卡只能在加州使用，但能解決當地居民大部分的醫療需求。她建議如果民眾來美國比較晚，沒有滿足免除紅藍卡A部分的費用的條件，就會導致紅藍卡費用高昂。如果當事人也符合申請白卡的資格，最好先不要申請紅藍卡。如果符合低收入標準的65歲退休人員，在擁有紅藍卡的同時想申請白卡，可以來角聲醫療中心免費提供幫助，同時調整紅藍卡計畫，這樣能大幅度省下紅藍卡的額外支出。

白卡 紅藍卡 聯邦醫療保險

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