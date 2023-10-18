陳詩敏提法案 阻承包商剋扣工資

華裔社區和西語裔社區勞工支持陳詩敏提出的問責制法案。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會17日討論了由第一區市議員陳詩敏（Connie Chan ）提出的「問責制和合同透明度(PRO-ACT) 立法」，將允許市政府對違反勞動法，包括剋扣工資和不公平勞動行為的市承包商進行審查和紀律處分。

陳詩敏提出的這項立法，將允許舊金山市暫停或取消違反管理工資支付和不公平勞動行為的項目承包商，從而阻止承包商投標舊金山市政項目 。

陳詩敏表示：「舊金山是一個完善的工會城市，保護工人權益是我們的最高使命之一。這項立法將保護工人免受不公平勞動行為、工資剋扣和不安全工作條件的影響。如果承包商故意違反勞動法，就不應該有資格獲得更多的市政府合約。」

市議員華頌善表示，工資剋扣在基礎勞工群體中非常猖獗，移民和低工資社區最容易受到剝削。 這項立法將為舊金山工人和負責任的城市項目承包商提供更多的保護和支持。

華人 進步會（Chinese Progressive Association）工人聯盟主管Jenny Huang表示：「華裔 社區的工人被拖欠數千元的工資的情況並不少見，無論是拖欠工資、被盜小費，還是沒有享受休息和帶薪病假，或其他形式的工資剋扣。但目前處在經濟復甦、通貨膨脹的嚴峻時期，維持舊金山運作、以舊金山為家的基礎工人，比任何時候都需要保護。陳詩敏提出的問責制和合同透明度立法，將為舊金山的工人與合法承包商提供更多保護。」