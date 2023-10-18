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屋崙市長盛桃首次咨文 誓言加強打擊犯罪

編譯廖宜怡╱綜合報導
屋崙市長盛桃17日發表上任後首次市情咨文，強調將加強打擊犯罪。（電視新聞截圖）
屋崙市長盛桃17日發表上任後首次市情咨文，強調將加強打擊犯罪。（電視新聞截圖）

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）17日發表上任後首次市情咨文，在演說中強調將加強打擊犯罪和暴力。

盛桃當天在擠滿群眾的屋崙市議會會議廳發表首次市情咨文，表示將致力建立一個更強大的警務系統，提高警察在街道上的能見度，同時強化負責調查犯罪的專責單位。盛桃承諾，將投資在學校和全市招聘及培訓更多暴力阻止人員和同儕專家，並誓言在科技上投入更多資金用來調查犯罪。

盛桃說：「我每天都盼望，我只要揮動魔杖就能平息槍聲，為每一個受暴力影響的家庭帶來安慰、撫平他們的傷痕，同時提供一條不同的道路給每個認為犯罪生活是唯一選擇的人。」

上周末，屋崙連續第四年發生第100起兇殺案。屋崙上一次兇殺案少於100起的年份是新冠疫情發生前的2019年。根據數據，屋崙其他犯罪也有所增加：搶案增加了35%，劫車增加了22%，入室盜竊增加了36%，汽車盜竊增加了51%。

盛桃表示，社區安全非常重要，屋崙警局目前有711名宣誓就職的警員，街頭警員人數比過去兩年都多。最近更部署了加州公路巡警來幫助交通執法，已逮捕了50名犯罪者、扣押了33輛汽車，並追回70輛被盜汽車。

盛桃在演說中也討論了遊民、住房、支持屋崙企業等議題。

盛桃表示，除了未來兩年將斥資2億元興建可負擔住房之外，屋崙還獲得州政府撥款5300萬元，將用來興建另外1000個可負擔住房單位。她還表示，將致力為遊民提供全方位服務，例如由個案經理協助遊民，幫助遊民離開街頭。

在經濟方面，盛桃說，她正在努力發展屋崙的經濟，並指出最近有多個大企業投資屋崙的辦公空間和大樓。例如，今年夏天，PG&E達成以9億元購買屋崙總部的協議，這個總部可容納約7000名員工。

對於屋崙市中心遲遲未能走出疫情的陰影，盛桃以充滿希望的語氣表達了對未來的信心。

上個月，盛桃啟動了一項補助計畫，協助屋崙居民和商家舉辦活動。盛桃稱，市府截至目前已經收到了742份申請。

盛桃說：「屋崙，今日我堅定站在你面前，我已經準備好為一個更安全、更可負擔、更具公平正義的屋崙而戰。」

屋崙 遊民 疫情

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