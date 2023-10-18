布里德公布「更安全的舊金山」投票提案 盼消除警員辦案障礙

布里德宣佈公共安全提案，希望藉以提高警員工作效率。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德（London Breed） 與市政府官員、社區領袖，17日共同宣布將「更安全的舊金山」（a Safer San Francisco）提案列入2024年3月選舉。提案旨在消除舊金山警察局有效開展工作的障礙，防止警察委員會干預社區安全工作。內容還包括警員可用無人機監控來抓捕汽車和零售盜竊等。

「更安全的舊金山」提案將把公共安全放在第一位，著重強調改善三部分。一是讓警察有權使用公共攝像頭和無人機等有效率的抓捕工具。二是減少警員案頭工作的繁文縟節，讓更多的警察可以上街追捕罪犯。三是要求警察委員會在制定政策時聽取社區意見，並切實考慮到警員的可操作性，不要將意識形態置於社區安全之上。

布里德表示：「需要為警官提供必要的工具，以確保社區的安全。不要過於關注警員工作中的官僚主義，以及限制他們在執法過程中使用新科技技術。 需要通過明年3月份的這項提案進行重要改革，以將社區安全工作放在首位。」

市議員司嘉怡（Catherine Stefani）表示：「更安全的舊金山計畫，將削減不必要的官僚主義。這是留住最優秀和最聰明人才的關鍵，這一投票 舉措是警察局高效工作的重要一步。」

代表市場街社區的市議員麥德誠（ Matt Dorsey） 表示：「在警察人手空前不足的當下，舊金山需要像加州 其他縣一樣，靈活地使用攝影機和監控技術來保護公共安全。 這項提案將簡化對警察使用攝影機的嚴格限制，並協助追究犯罪者和毒販的責任。 這會使舊金山更安全，並挽救生命。」

代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio) 說道：「這一提案將為警員提供所需的辦案工具，如攝影機和無人機，以智取有組織犯罪。」

目前，舊金山警察局不被允許使用新科技手段預防和解決零售盜竊、汽車盜竊和汽車入室盜竊等犯罪行為。

「更安全的舊金山」將讓民眾投票決定是否改變城市政策，以允許警察使用攝影機和無人機等技術，來預防、調查和解決犯罪，以及對於其他新技術。提案將允許在沒有市議會批准的情況下，進行長達一年的試點使用。

提案還提到「改革警察委員會的做法」，要求警察委員會在制定政策前要與當地商家、社區領袖和退休治安官員等專家合作，了解民眾面臨的日常挑戰。