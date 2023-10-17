耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

「柏克萊太空中心」效果圖。（主辦方提供）

國家航太總署NASA 、柏克萊加大 、以及來自舊金山的SKS Partners公司， 16日在山景城的NASA AMES研究中心共同宣布，將在矽谷中心地帶建造占地36畝的「柏克萊太空 中心」。這一多期開發項目將加快本地已有的創新生態系統，促進私營、學術和政府部門的更深連結。合資企業將致力於探索、孵化和啟動包括在航太科學、量子計算、氣候研究以及社會科學等一系列領域的科技突破。

主辦方在記者會中透露，項目將耗資20億元，目標是創造數以千計的科學研究工作機會，超過一百萬平方呎的辦公空間、教室以及實驗室。如果接下來兩年順利拿到環保許可，創新中心將在2027年開放。

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ)、NASA AMES 研究中心主任杜龍孫（Eugene Tu)，以及諾貝爾獎得主普瑪特（Saul Perlmutter)出席了當天記者會。

克里斯說：「今天對於柏克萊加大是不尋常的，對我們的學術使命和公眾來說都是如此。」她表示，學生最終會在「柏克萊太空中心」完成一個學期課程，就像在海外研學半年那樣。

她表示，太空中心預計每年為柏克萊加大創收4000萬元，包括地產、研究資助和其他收入。柏克萊加大每年在師資、員工和學生方面投入75萬元。位於南灣的「柏克萊太空中心」將奠定加州在太空科技方面的優先地位，並為灣區增添一處新地標，成為德州「約翰遜太空中心」和佛州「甘迺迪太空中心」的競爭對手。

NASA AMES 研究中心主任杜龍孫表示，利用NASA現有的風洞、熱性能測試環境、飛行模擬器以及實驗室，新的太空中心「不僅有潛力啟發下一代的發現，更有潛力啟發下一代的探索者。」

來自舊金山的開發商SKS Partners聯合創始人金斯利（Dan Kingsley)表示，會在項目建設中設立新標準，最小化碳排放的影響。

雖然在2022年的U.S. News & World Report的大學排行榜上已經位列前三，僅次於加州理工和哈佛，柏克萊加大依然希望新的太空中心可以幫助自己達到其他大學從未到達的高度，與業界合作開發「未來的航空」，如自動駕駛直升機和供其降落的城市「垂直升降機場」等。

柏克萊加大助理校長、「太空中心」項目負責人以及電機與電腦科學教授貝延(Alexandre Bayen)說：「這是電氣自動化城市航空的時代，這個園區應當做時代的先驅。」他指出，NASA的人才資源和矽谷的科技，都會讓項目合作更加容易。園區可以用於再培訓和他自己一樣的科學家。

工程物理學學生納巴薇（Hannah Nabavi)說：「看到這麼多科學家和工程師在航太學前線工作，解決重要難題，對學生來說會非常受鼓舞。」

NASA的前身，國家航太諮詢委員會1939年在山景城Moffet Field創立了AMES航太實驗室。第二次世界大戰期間，這裡曾是最先進的航空科技的試飛場，也是美國空軍和海軍基地。1994年，Moffet Field的海軍航空站退役後，NASA AMES 中心獲得了1200畝海灣沿線的土地。Moffet的一號機庫是世界上最大的單體建築之一。

加州州長紐森表示：「加州的創新和創新動力不只侷限在地球。『柏克萊太空中心』將引領加州的航太科技發展，把學術，政府和業界的領導者聚合起來創造新的科技和突破。」