租約到期 Philz Coffee金山創始店熄燈

經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）

Philz Coffee是一家誕生於灣區 的咖啡 連鎖店，在今年迎來開業20周年。但是其位於舊金山 米慎區（Mission District）24街的第一家創始店面16日宣布熄燈關店。

該公司在聲明信中表示，因店面租約到期，最後決定不再續約而關閉店面。Philz Coffee公司表示：「過去20年來，我們一直熱衷於為米慎社區提供服務。因我們的店面租約到期，最後做出不再續約的艱難決定。儘管店面關閉了，但米慎區作為我們的第一個家，Philz出生和成長的地方，將永遠在我們心中佔有特殊的位置。目前這家店面工作的合格員工，會被分配到舊金山灣區其他十幾個分店內工作。」

維加(Jose Vega )是Philz Coffee的老顧客，不捨的看著已經關閉的店面說道：「我會想念它的，對於這家店的關閉非常的傷心，對於我來說，這不只是一杯咖啡，而是關於生活很多的回憶，這裡已經成為我生活的一部分了。」

跑步經過店門口的葛倫比亞（ Columbia）表示：「跑步的路上經過這裡買杯咖啡，是我每天生活的必須項目。這家店關閉之後，我的生活方式將會改變。這個繁華的路口只有快餐店和飲料店，找一間合口味的咖啡店要花一些時間。」

記者了解到，Philz Coffee是24街跨 Folsom 街主要吸引客流的店面。不知道此店面的關閉，是否會影響到其他快餐店和零售店舖的生意。

Philz Coffee是由傑布（Phil Jaber）於2003年元旦開設了第一店Philz店。之後迅速發展，業務擴展到整個灣區、南加州、芝加哥，以及華盛頓特區。但今年初其華盛頓特區的六年店面也已關閉。

2023年舊金山眾多名品店諸如CB2、RealReal等奢侈品商店，以及Gap、優衣庫和DSW等連鎖店都已關閉。今年3月，全食超市（Whole Foods）也宣布將關閉位於舊金山市中心的分店。