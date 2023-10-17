我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

租約到期 Philz Coffee金山創始店熄燈

記者李怡／舊金山報導
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）

Philz Coffee是一家誕生於灣區咖啡連鎖店，在今年迎來開業20周年。但是其位於舊金山米慎區（Mission District）24街的第一家創始店面16日宣布熄燈關店。

該公司在聲明信中表示，因店面租約到期，最後決定不再續約而關閉店面。Philz Coffee公司表示：「過去20年來，我們一直熱衷於為米慎社區提供服務。因我們的店面租約到期，最後做出不再續約的艱難決定。儘管店面關閉了，但米慎區作為我們的第一個家，Philz出生和成長的地方，將永遠在我們心中佔有特殊的位置。目前這家店面工作的合格員工，會被分配到舊金山灣區其他十幾個分店內工作。」

維加(Jose Vega )是Philz Coffee的老顧客，不捨的看著已經關閉的店面說道：「我會想念它的，對於這家店的關閉非常的傷心，對於我來說，這不只是一杯咖啡，而是關於生活很多的回憶，這裡已經成為我生活的一部分了。」

跑步經過店門口的葛倫比亞（ Columbia）表示：「跑步的路上經過這裡買杯咖啡，是我每天生活的必須項目。這家店關閉之後，我的生活方式將會改變。這個繁華的路口只有快餐店和飲料店，找一間合口味的咖啡店要花一些時間。」

記者了解到，Philz Coffee是24街跨 Folsom 街主要吸引客流的店面。不知道此店面的關閉，是否會影響到其他快餐店和零售店舖的生意。

Philz Coffee是由傑布（Phil Jaber）於2003年元旦開設了第一店Philz店。之後迅速發展，業務擴展到整個灣區、南加州、芝加哥，以及華盛頓特區。但今年初其華盛頓特區的六年店面也已關閉。

2023年舊金山眾多名品店諸如CB2、RealReal等奢侈品商店，以及Gap、優衣庫和DSW等連鎖店都已關閉。今年3月，全食超市（Whole Foods）也宣布將關閉位於舊金山市中心的分店。

舊金山市中心仍面臨如辦公室空置率居高不下、大量科技公司裁員、因遠端辦公人員未回到城市等諸多挑戰。目前舊金山商用建築的空置率已超過30%，創歷史新高。

經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱...
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱...
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱...
經營了20年、位於米慎區的首家Philz Coffee店16日熄燈。（記者李怡╱攝影）

舊金山 咖啡 灣區

上一則

5年安裝33架 金山試點測速相機

下一則

LinkedIn裁員668人 金山辦公室轉租

延伸閱讀

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租
假冒餐廳社群帳號 舊金山灣區民眾匯款訂餐受騙

假冒餐廳社群帳號 舊金山灣區民眾匯款訂餐受騙
殷嘉立籲改革市府網站 增犯罪數據可視度

殷嘉立籲改革市府網站 增犯罪數據可視度
參與維安APEC 911工會盼雙倍薪

參與維安APEC 911工會盼雙倍薪
國民黨美西直一分部 辦感恩餐會

國民黨美西直一分部 辦感恩餐會

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用