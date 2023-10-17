5年安裝33架 金山試點測速相機

舊金山交通局將在未來五年內，在全市安裝33個測速相機。（Getty Images）

加州州長紐森日前簽署AB645法案，在未來五年包括舊金山 市、屋崙和聖荷西在內的六個城市市進行試點，在指定路段安裝測速相機（speed safety camera），以降低車禍傷亡。法案將於2024年1月1日起生效。舊金山市長辦公室16日宣布，將與舊金山交通局（SFMTA）密切合作，盡快實施此試點計畫。

紐森簽署的AB645法案獲全州數十個城市和社區團體支持，但期間也有隱私 監察組織反對。這項法案由民主黨州眾議員費萊德曼(Laura Friedman)提出，將在舊金山市、聖荷西、屋崙、洛杉磯、格倫代爾(Glendale)與長堤市(Long Beach)的指定位置安裝測速相機。費萊德曼表示，法案是為促使駕駛者減速行駛，以減少交通事故死亡率。

舊金山市長布里德 (London Breed) 表示：「很高興州長簽署了第645號議會法案，讓街道更安全並拯救生命。感謝起草這項立法的議員費萊德蔓 、舊金山交通局，以及為該法案通過而努力的倡導者們。舊金山會積極實施，並以保護社區隱私的方式展開。」

舊金山交通局將在未來五年內在舊金山全市安裝33個測速相機。並確保計畫在確保透明度、保護隱私和公平的前提下實施。舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）表示：「試點工作要確保罰單類型和金額起到威懾作用，而又不會給低收入 司機帶來過多負擔，還要分析試點計畫的種族公平和財務影響等要求 。」

數據顯示，2021年全加州有4285人死於車禍，包括1233位行人和單車騎乘者。測速照相機支持者認為，此舉將保護行人、騎乘者與司機，並減少致死車禍。但反對者擔憂測速相繼影響隱私和權益，認為有色人種將成為最受高額罰單影響的群體，而相機收集的個人資訊恐被盜用。

制定安裝測速相機的地點，包括學校周圍、致死車禍頻發路段與非法賽車集中路段。相機會拍下超速車輛的牌照。新法規定，超速11至15哩處以50元罰鍰，16至25哩100元，26哩或以上200元，100哩以上者會面臨500元罰款。在試點生效後60天內，首次違規的司機會收到警告，但僅有一次機會。出示低收入證明者罰款可打八折。

相機具體的安裝位置，將會在民眾公聽會上討論批准後發布。屆時交通局會在其網站上發布位置信息，並在攝影機系統開啟前30天開展公共信息宣傳活動，讓民眾知道相機的位置與相機開啟時間。當司機接近照相機時，會有警告標誌。舊金山交通局還將制定速度安全系統使用政策，以讓民眾知悉。