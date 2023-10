聖他克拉拉縣加入加州果蔬EBT試點 低收入者買果蔬可返點

加入CalFresh計畫的人們,可以在超市使用EBT卡購物。(本報檔案照,記者丁曙/攝影)

聖他克拉拉縣加入了一項由加州 政府資助的試點項目,為低收入 者購買更多新鮮水果蔬菜提供資助。

「加州果蔬EBT試點計畫」項目本月正式在聖他克拉拉縣啟動。CalFresh食物項目的受惠者在指定商店購買果蔬,就會收到每月60元的返點。

項目目標是讓利用CalFres食物項目的家庭在更輕鬆地負擔健康食品的同時,支持加州農業。項目目前在全加將近12個縣試點。

「加工食物經常比果蔬要便宜,低收入者要負擔健康食物會有困難,」縣社會服務局主任李特爾(Daniel Little)說。縣社會服務局和縣公共健康部合作倡導這一計畫。「『加州果蔬EBT試點計劃』希望通過讓營養食物變得更可負擔,來支持CalFresh 食物項目受惠者的健康和福祉。」

目前在非營利公共政策組織「舊金山灣區 計畫和城市研究聯合會(SPUR)」的支持下,有五間聖他克拉拉縣商店參與試點項目,包括:

Arteaga’s Food Center, 2620 Alum Rock Ave., San José

Arteaga’s Food Center, 1003 Lincoln Ave., San José

Arteaga’s Food Center, 204 Willow St., San José

Arteaga’s Food Center, 6909 Chestnut St., Gilroy

Santa Fe Foods, 860 S. White Road, San José

試點項目取代了此前的「Double Up Food Bucks」項目。後者在運行6年後已經於2023年6月終結。聖他克拉拉縣和包括SPUR、First 5 Santa Clara County、Second Harvest of Silicon Valley、Fair Food Network and John Snow Inc.在內的社區組織合作,運行了這兩個項目。

聖縣政府和合作組織希望,如果試點成功,可以最終將項目擴展到全加州,把更多數量和種類的商店包括進來。

「加州果蔬EBT試點計畫」具體操作辦法是:CalFresh食物項目的受惠者到指定商店購買果蔬,然後每月獲得最多60元的返點到自己的EBT卡裡。返點的錢可以用於購買任何可以用CalFresh EBT卡購買的食物。