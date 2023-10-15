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聯合國北加分部升旗儀式 談2大議題

本報記者／屋崙報導
聯合國協會美國北加州分部主席貝爾斯托克。（本報記者攝影）
聯合國協會美國北加州分部主席貝爾斯托克。（本報記者攝影）

聯合國協會美國分部14日在屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）傑克倫敦廣場舉辦聯合國旗幟升旗儀式，將去年的舊旗撤下換上新旗。聯合國美國北加州分部主席貝爾斯托克在廣場中央發表演講，隨後接受了本報的採訪，對加薩沙地帶的衝突現狀以及台灣能否入聯合國的問題作出了評論。

「如今戰爭、暴力、不平等、非正義這樣的字眼，已經充斥了各家媒體的頭條，中東、烏克蘭還有世界上的許多地方都沒有和平，」貝爾斯托克在演講中說，「1945年那一場席捲世界的巨大戰爭終於結束時，對這場戰爭的反思正是聯合國成立的原因，當時的我們就不想要更多戰爭了。」他所指的正是1945年第二次世界大戰結束，世界各國出於維持和平的目的建立了聯合國，而如今維持和平的目標卻仍未達到。

面對現今加薩地帶哈瑪斯與以色列衝突的現狀，貝爾斯托克認為，這對巴勒斯坦人和以色列人來説都是一場悲劇。他指出，在哈瑪斯的襲擊中遭受傷亡的也包含生活在以色列的巴勒斯坦人，「這向我們展示了一個少數人的極端小型組織能夠造成那麽大的殘酷後果，哈瑪斯知道以色列會報復，也知道這會演變成為人道主義災難，但是他們並不在乎。」

他隨後介紹了聯合國正在加薩地區展開的工作，他表示，聯合國秘書長古特瑞斯已經呼籲雙方遵循不傷害平民的原則，並且已經組織動員了世界糧食計畫署，以及聯合國難民機構前往加薩對平民提供幫助。他說：「雖然我們無法强行讓和平實現，因為和平是主權國家自己才能做到的事情，但我們會持續發聲和協調衝突雙方。」

在被問到台灣能否在聯合國取得席位的問題時，他透露，五年前聯合國協會成員確實曾與台灣代表成員一同開過討論會議。「維持和平是必須的，目前地緣政治的挑戰，以及七○年代讓中華人民共和國取代中華民國席位的聯合國決議，確實難以讓台灣加入聯合國，」貝爾斯托克表示，「同時，中國這一龐大的人口群體也不能不在聯合國有代表，你會發現，到頭來確實很難找到一條妥協的方法。」但他隨後強調，儘管情況很複雜艱難，但這並不表示台灣應該停止嘗試加入聯合國。

旗手更換聯合國國旗儀式。（本報記者攝影）
旗手更換聯合國國旗儀式。（本報記者攝影）
聯合國國旗在傑克倫敦廣場飄揚。（本報記者攝影）
聯合國國旗在傑克倫敦廣場飄揚。（本報記者攝影）
各國國旗旗手隊伍。（本報記者攝影）
各國國旗旗手隊伍。（本報記者攝影）

聯合國 加薩 以色列

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