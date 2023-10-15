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矽谷南灣天氣晴朗 掀日環食觀賞潮

記者江碩涵／南灣報導
矽谷南灣天氣晴朗，日食非常明顯。（民眾馬兆先提供）
矽谷南灣天氣晴朗，日食非常明顯。（民眾馬兆先提供）

北加舊金山灣區14日上午可見明顯的日食，尤其矽谷南灣地區，周六天氣晴朗，日食非常明顯，不少人上午看這特別的天文景象，也趁機教導小孩天文相關知識，也有許多圖書館之前就在發送免費的「觀日食眼鏡」，或是網路教學如何自製「觀日食盒」，鼓勵民眾觀賞日食。

太平洋時間10月14日上午8時起，南灣開始出現日食現象，這條日環食帶是北太平洋上一條寬約210公里的軌道，從俄勒岡州一路延續到內華達、猶他、新墨西哥和德州，北加則是可以觀賞到部分日食的區域，雖然沒有辦法看到「火圈」現象，但能觀賞到被月亮遮蔽成「四分之一彎」的太陽，也是天文上難得一見的景象。

南灣民眾馬兆先說，一早就跟小孩引頸期盼日食的到來，大概上午8時30分左右天色逐漸變暗，的確有一種「異象」感，從9時開始太陽明顯開始被月亮慢慢遮住，小孩也非常驚訝地欣賞天文景觀，雖然家中設備不足，但仍透過三副墨鏡來遮蔽太陽強光，也有自製遮光板，方便單眼相機的拍攝。

馬兆先說，他從小就非常喜歡天文物理，能在南灣看到天文景觀，而且能與小孩一起欣賞，感覺非常棒，無論有任何天文景象他都不想錯過。

南灣民眾林欣瑜表示，上午跟孩子在社區內欣賞日食，身邊也有許多美國鄰居一起欣賞，大家都一起看著天空奇景，互相交換心得意見，也分享遮光鏡，覺得是個很棒的活動。

下次日食是2024年4月8日，不過方向是從德州到新英格蘭狹長路徑上的日全食，北加灣區民眾無緣看到日全食了。

用手機直接就能拍攝到日食。（民眾馬兆先提供）
用手機直接就能拍攝到日食。（民眾馬兆先提供）
北加南灣日環食現象明顯，民眾忙看日環食奇景。（民眾馬兆先提供）
北加南灣日環食現象明顯，民眾忙看日環食奇景。（民眾馬兆先提供）

北加 德州 灣區

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