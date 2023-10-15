國際童玩節 5千人嗨翻南灣
第13屆國際童玩節14日在南灣僑教中心舉行，吸引5000人次到場，會場完全被擠爆，現場有60個攤位，多樣台灣傳統童玩遊戲與美食。主辦單位北加州台灣文化體育協會會長張志仰表示，活動反應非常好，展現台灣人的熱情與外交軟實力，透過文化活動，讓更多族裔家庭了解台灣的文化，讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗。
今年主題是台灣真善美（SOUNDS OF TAIWAN），包括美食區、國際村、童玩遊戲區、舞台區等。美食區除了傳統美食油飯、米粉、茶葉蛋、棉花糖、剉冰和紅豆湯圓等甜品。也有幾家灣區熱門美食攤位，包括段純貞牛肉麵、濃豆乳、iTaiwan Food等。
童玩遊戲區也有充氣跳跳床、彈珠台、撈金魚、套圈圈、丟沙包等，許多小朋友都在童玩遊戲區玩得不亦樂乎，也有許多家長大讚國際童玩節把台灣夜市的遊戲都搬來了，好懷念，也很高興小孩能在矽谷灣區玩到這麼有台灣味的遊戲。中文學校提供扯鈴等活動；農家樂攤位則提供民眾諮詢植物、園藝資訊，也有交換、領取植物種子、小苗的活動。
今年的國際村有來自丹麥、印度、日本、哥倫比亞等國家攤位，展示文化特色，舞台上也有許多精彩表演，包括小小那魯灣、古箏、舞蹈等，同時也有台灣喔熊的超級大玩偶，吸引老老少少都想跟喔熊合影。
張志仰說，本屆國際童玩節首度在僑教中心舉行，並分為室內和戶外場地，也因為南灣天氣好，許多家庭都特別到場，到場人次出乎預料的高，非常感謝到場的家庭與民眾，支持童玩節活動，今年的目標是增加台灣國民外交及軟實力，另外則是促進人與人之間互動，藉著國際童玩節讓世界聽見台灣人的真誠和善良和美麗，讓小朋友的歡樂笑聲，傳達給世界。
他說，也希望藉由實體活動，讓以往過度使用3C產品的家庭以及緊繃親子關係得以紓壓，可以全家走到戶外，享受台灣美食、欣賞精湛表演、恢復家庭關係、建立人與人之間良好互信關係，也期待明年活動更盛大舉行。
今年國際童玩節也有許多來賓到場，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、南灣僑教中心主任莊雅淑、加州財務長馬世雲代表 、加州眾議員羅達倫代表、庫比蒂諾市長魏虹、佛利蒙市長高敘加、僑務委員李文雄、僑務委員李漢文、TCSA 首席顧問傅紅玉、僑務諮詢委員高玉麗、僑務諮詢委員周信結、台灣會館理事長葉俊雄、舊金山台灣商會會長張嘉周、舊金山灣區獅子會長張啟偉、北加州中文學校聯合會長單聖玲、北加州祭孔委員會總召邱佩芝等。
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