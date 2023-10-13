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本周六「日環食」 灣區觀測指南

記者徐蓓蓓／灣區報導
這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA美國太空總署）
這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA美國太空總署）

本周六（14日）灣區可以觀測到日環食，日食極大值時刻約四分之灣的太陽會被月球遮蔽。日環食又被叫做 「火焰之環」，因為月球並未完全遮蔽太陽。即使在最黑暗的時候，依然可以看到太陽明亮的邊緣部分。專家提供部分觀測日環食的建議。

★在灣區觀測能看到太陽被遮蔽多少？

在灣區可以看到大約77%的太陽被遮蔽。食分（太陽直徑被遮蔽的比例）大概是0.8。灣區此次無法觀測到「火環」效果，但可以看到太陽變成新月狀。

★日食會持續多久？

周六上午8時月亮會開始向太陽正面移動。最大值會發生在上午9時20左右。整個過程會在上午10時40左右結束。

★觀測條件如何？

目前天氣預報顯示周六上午灣區大部分地區是多雲天氣。

★需要特殊裝備來進行觀測嗎？

是的！永遠不要不戴合適的眼睛保護，如日食觀測專業眼鏡，就直接看太陽。太陽眼鏡或煙燻玻璃並能在觀測日食時保護眼睛。也可以自製針孔觀測器間接觀測。

★灣區哪些地方有專家帶領的觀測活動？

聖荷西Houge公園聖荷西天文協會、史丹福Kavli粒子天文物理學和宇宙學學院、勞倫斯柏克萊科學會館、屋崙Chabot太空與科學中心、舊金山探索博物館 （Exploratorium)。

★哪些美國城市可以看到最大遮蔽？

從俄勒岡延伸到德州的一條狹長地帶，可以看到最大90%的遮蔽。可以登錄https://aa.usno.navy.mil/data/Eclipse2023查詢美國各地日食發生的事件和遮蔽度。

★此次日食與前幾年發生的大日食相比如何？

上一次比較大的日食發生在2017年8月21日，全美多處可以看到日全食。灣區那次可以觀測到大約75%的遮蔽。

★如何安全地觀測日食？

千萬不要裸眼或是通過沒有濾鏡的光學設備看向太陽。

專家表示，放大鏡在太陽下聚焦可以燃燒樹葉。太陽光通過鏡片聚焦在一點就可以生火。我們的眼睛裡也有像鏡片一樣的晶體，如果沒有保護直視太陽，晶體就會把太陽光聚焦到眼底視網膜上的一個小點。這會燒傷眼睛，導致永久性的眼睛損傷或失明。更何況，視網膜根本沒有痛感，很難注意到陽光的傷害！觀測日環食全程都需要保護眼睛，不可以裸眼。

日食觀測眼鏡是最簡單、經濟地觀測日食的方法。不建議在亞馬孫或其他第三方網站購買日食眼鏡，因為有不良商家銷售不符合要求的眼鏡並謊稱是日食眼鏡。使用劣質鏡片會損傷眼睛。

也可以自製針孔觀測器。只需要六呎長的紙盒一條，一片鋁箔，一根別針，以及一頁白紙。在紙盒一端的中心剪一個1吋的小孔。在洞口貼上一片鋁箔，再用別針在鋁箔上刺一個小洞。在紙盒另一端剪一個大一點的觀測洞口。在觀測洞口內放一張白紙。這就是太陽投影的屏幕。

使用時將有洞的一端對準太陽。可以調整紙盒對準太陽的角度，直到在另一端看到一個圓形光點—這就是針孔太陽成像。

灣區 聖荷西 太空

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