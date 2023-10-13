電廠廢墟起高樓 金山將添百戶可負擔房

發電廠標誌的巨大煙囪將保留下來，成為社區的一部分。（記者王子涵／攝影）

舊金山 中央濱水區（Central Waterfront District）坐落著一處大型發電廠。這裡曾是加州 歷史最悠久、污染最嚴重的電廠之一。在城市領袖和當地工會十餘年的努力下，電廠不僅得以關閉，並且將改建為擁有105戶可負擔住房的新社區。舊金山市長布里德（London Breed）、第10區市議員潘正義（Shamann Walton）、前市議員麥克斯韋（Sophie Maxwell）等出席了12日的奠基儀式。

為表彰前市議員麥克斯韋的巨大貢獻，新社區將以她的名字（The Maxwell）命名。中央濱水區一直以來都被規畫為傳統工業區，過量排放的工廠廢氣導致居住在當地的有色人種社區飽受苦難，哮喘、癌症、流產等疾病的患病率遠高於其他社區。

和許多生活在這片區域的母親一樣，麥克斯韋在年輕時失去了自己的孩子，她將這一切歸咎於發電廠。麥克斯韋與當地工會和社區組織共同反抗，在加州公用事業委員會作證、前往州府發聲，並最終在2004年在作為市議員的第一個任期中，關閉了發電廠。

「我想不出還有什麼比用麥克斯韋來命名這座建築更合適的了。」市長布里德說，「這從來都不是一件容易的事，環境正義得到了伸張。」

發電廠巨大的煙囪將保留下來，成為社區的一部分。新的社區總計將建造2601套住宅、160萬平方呎的商業空間、250間海濱酒店套房和近10萬平方呎的零售場所，其中約30%的住房是可負擔住房。項目預計會帶來超過8.6億元的公共福祉，並且再次將中央濱水區與城市相連通。

為支持建造更多的可負擔住房，麥克斯韋社區首創性地通過加州住房財政局（CalHFA）發行的循環債券（Recycled Bonds）進行融資 。該計畫循環使用上一財年未支付、或即將過期的住房債券，將原本可能損失的資金重新投入到新的住房計畫中。相比傳統融資，該計畫將節省三成以上的資金。

地產商Associate Capital將負責新社區的建設，合夥人蘭達（Enrique Landa）表示，每隔20年就會有人唱衰舊金山的未來，但我們的城市總是會以更有活力、更團結的方式復興，改變世界。「自2011年我們開始對電廠進行拆除改造，12年後的今天可負擔社區開始動工，再3年後社區將住進新的社區。」蘭達說。