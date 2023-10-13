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攻擊中領館嫌犯 收藏政治謀殺書籍

記者李怡／舊金山報導
中國駐舊金山總領館被襲擊後，重新換上了簽證大廳的門，並於12日重新開放。（記者李怡／攝影）
中國駐舊金山總領館被襲擊後，重新換上了簽證大廳的門，並於12日重新開放。（記者李怡／攝影）

舊金山首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）官員12日表示，據法醫確認，在9日駕車衝進中國領事館簽證大樓後，被舊金山警方擊斃的嫌疑人身分已確認，是來自中國山東省的31歲華裔男子楊占圓（Zhan Yuan Yang）。

首席法醫辦公室官員表示，楊占圓的家人已收到通知。舊金山警方回應本報稱，案件正在進一步審理調查中，未透露其作案動機和發布更多嫌疑人信息。

根據舊金山標準報（SF Standard）消息稱，楊占圓住在舊金山內日落區（ Inner Sunset ）的一間合租公寓裡。標準報記者獲準進入他的房間內，發現有大量仿製槍械和一本名為「政治謀殺」的英文書。他的房間一片狼藉，存有一堆仿製攻擊性武器和一把刀，還有一架大型無人機。房間裡有化學、宗教、電影、科幻等中文書籍，還有聖經和毛澤東著作等英文書。從牆上釘著的明信片來看，他至少從2016年起就住在這間公寓。

舊金山標準報報導稱，「從楊占圓房間內保留的畢業證書顯示，他來自中國山東省，於2014年畢業於中國曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業。他還有一塊大白板，上面手繪了東亞和東南亞地圖，上面寫著『解放思想和實事求是』，這是前中國國家領導人鄧小平在20世紀70年代提出的宣言。在合租公寓的客廳裡，楊占圓的鑰匙和錢包放在書架上，書架上放著一本關於政治暗殺的書，書名叫『政治謀殺－從殘暴到恐怖主義』，牆上還掛著弓箭。他錢包裡的身分證顯示他還曾就讀於舊金山城市學院。』

據楊占圓的室友描述稱：「和他合租住了大約三年，但對他不太了解。因為他大多獨來獨往，玩電子遊戲，且性格『非常保守』，如果說他變得激進，那是最近的事。」

楊占圓室友回憶說：「他最近幾個月開始表現得很奇怪，開始吃室友的食物，他以前從未這樣過，並喝掉了她所有的酒。在此之前，他不喝酒。 」室友說，楊似乎沒有工作，不知道他如何能合法留在美國。楊占圓只有幾個不常去拜訪的朋友。除了住在南灣的表弟之外，大多數家人都住在中國 。楊平時的時間都花在跑步、在公園裡射擊弓箭和操控無人機。

室友稱，楊占圓攻擊領事館時使用的車，不是他本人的，是他另一位室友的車，目前無法聯絡。

案件還在進一步的調查審理中。

攻擊大使館嫌犯身分已確認，為31歲華裔男子楊占圓。（記者李怡／攝影）
攻擊大使館嫌犯身分已確認，為31歲華裔男子楊占圓。（記者李怡／攝影）

舊金山 東南亞 華裔

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