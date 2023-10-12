金山市中心Express名品店 關門

舊金山聯合廣場Express服裝店門口，擺出了停業的告示。（記者李怡／攝影）

Express服裝名品店搬離舊金山 市中心聯合廣場的消息，受到多家媒體和社群媒體的報導與熱議。11日，記者走訪聯合廣場，發現零售商Express服裝店入口處張貼公告通知，稱該店將於本月22日關閉。

店內通知顯示，目前聯合廣場店內商品以60%的折扣銷售，並邀請顧客們可以光顧他們在Stonestown Galleria 的分店，那裡也將是舊金山市僅存的唯一一家分店。因店內員工和管理人員拒絕了媒體採訪，具體的關店原因並不清晰。

根據Express 執行長巴克斯特（ Tim Baxter ）日前發表的聲明，該公司的營運決定主要考量的是何降低成本。目前正在對其業務模式進行全面審查，通過降低稅前成本，確保公司的順利運作。今年提出的目標是到2025年比2022年減少1.5億元的年度花費，且已確定在2023年要減少8000萬元、2024年減少1.2億元花費的計畫。

Express 服裝店將於10月22日關閉舊金山聯合廣場店。（記者李怡／攝影）

Express是1980年由Limited Brands公司創辦的休閒服裝品牌，主要消費族群為18至45歲之間的上班族男女裝。剛開始成立的店鋪的名字以Limited Express命名。Express十年前進駐聯合廣場開業，主要銷售年輕一族的職業服裝，包括男士西裝。

自2023年初以來，舊金山已有十多個著名零售品牌關閉或宣布將關閉，包括Old Navy、AmazonGo、Saks Off Fifth、Anthropologie和Office Depot等，舊金山第二季商業辦公樓空置率升至31.8%，創歷史新高。

舊金山市長布里德表示：「當企業決定離開舊金山時，會有大新聞爆出。但新聞並未討論那些不僅留在舊金山，且簽訂長期租約、不斷發展的企業。如服裝店香蕉共和國（Banana Republic）在舊金山開了新店，頂級奢侈品公司香奈兒（Chanel）正在不斷擴大，也將在Williams-Sonoma原址擴大店面。其他許多零售店，尤其是高端品牌店，在舊金山都有擴展。」

在早前的中文媒體圓桌會議上，布里德表示，「未來會在舊金山看到更多公司帶來的多樣性，尤其是當亞太經合組織（APEC ） 在金山召開會議後。目前來自亞洲的遊客還沒有像以前一樣回歸舊金山，商業投資 也有所減少。 」