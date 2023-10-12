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免幾周房租、免費停車…4成金山房東 提供優惠吸租客

編譯組／舊金山11日電
舊金山租房市場祭出優惠措施吸引租客。（美聯社）
舊金山租房市場祭出優惠措施吸引租客。（美聯社）

紀事報（Chronicle）報導稱，有跡象表明，舊金山的住房市場似乎對租房者越來越「友好」了：在舊金山市區房地產掛牌網站Zillow上掛牌的房東中，有近40%的房東提供折扣以吸引租客。

這些優惠措施包括免幾周房租、免費停車或其他優惠，這在過去幾年中變得越來越普遍。根據Zillow的數據，提供優惠的租房單位比例從2019年的不到20%猛增到2021年初的45%以上。2023年8月，也就是Zillow統計數據的最近一個月，39%的出租房提供了優惠。

自疫情開始以來，許多房東為應對需求的驟減而提供優惠，甚至降低租金，優惠措施變得更加普遍。根據租屋網站ApartmentList的數據，在2020年1月至2021年1月期間，舊金山市區的租金中位數下降了13%以上。

Zillow數據顯示，2019年8月至2023年8月期間，舊金山市區提供優惠的出租房比例增加了25個百分點。這一增幅在美國人口最多的50個大都市中排名第五。聖荷西市區同期增長了29個百分點，2023年8月有46%的出租房提供優惠。

在美國人口最多的50個市區中，舊金山提供優惠的出租房比例高居第12位，而鹽湖城市區的比例最高，達到48%。

ApartmentList的數據顯示，灣區的租金在最初下降後有所上升，許多城市的房價都超過了疫情前的水平。但據Zillow的一份報告稱，優惠幅度的持續飆升表明租房市場想吸引租房者。該報告還指出，這一增長很可能與近期租房空置率上升有關。根據美國人口普查局（U.S.CensusBureau）的數據，2023年第二季度，舊金山市區有6.9%的出租單位無人居住，高於2022年第二季度的5.4%。

「舊金山公寓協會」（SanFranciscoApartmentAssociation）政府與公共事務主管高斯（CarleyGoss）表示，新建築即在過去兩年內竣工的建築，提供優惠以迅速填補空缺的做法也很常見。因為這些公寓樓的開發成本通常很高，業主或開發商往往需要立即創收，以償還建築貸款和其他費用。

「舊金山公寓協會」執行董事紐伊（JananNew）表示，在舊金山其它地方，優惠措施可能沒有市區那麼普遍。這是因為，為租金受控房屋（占全市出租房屋的大多數）提供優惠，有時會減少房東日後的提價空間。

紐伊說：「我們告誡我們的房主，在提供這種優惠時一定要非常謹慎。」

舊金山 租金 房東

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