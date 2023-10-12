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反映搶劫難防 華埠小商業主對話警長、地檢長

記者王子涵／舊金山報導
20位華埠小商業主面對面與舊金山警長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、華埠中央警局長金拓漢（Jahan Eric Kim）進行對話，反映社區面臨的公共安全挑戰。（記者王子涵／攝影）
20位華埠小商業主面對面與舊金山警長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、華埠中央警局長金拓漢（Jahan Eric Kim）進行對話，反映社區面臨的公共安全挑戰。（記者王子涵／攝影）

為加強警民溝通，幫助華埠小商業發聲，舊金山社區團結與安全教育社區聯盟（SF CAUSE）11日組織社區安全會議，邀請到20位華埠小商業主，面對面與舊金山警局長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、華埠中央警局長金拓漢（Jahan Eric Kim）進行問答，反映社區面臨的公共安全挑戰。這是華埠少有的警民直接溝通討論的機會。組織方表示，將來還會繼續舉辦，並邀請更多社區居民參加，共同提高公共安全。

這是華埠少有的警民直接溝通討論的機會。主辦單位表示將來還會繼續舉辦，並邀請更多社...
這是華埠少有的警民直接溝通討論的機會。主辦單位表示將來還會繼續舉辦，並邀請更多社區居民參加，共同提高公共安全。（記者王子涵／攝影）

相比疫情期間，華埠公共治安目前已有所改善。仇恨暴力犯罪已鮮有發生，進入華埠的遊客數量也逐漸恢復。然而財務盜竊仍是小商業主集中反映的問題。儘管大部分商鋪已經安裝上監控攝像，但「組團快閃」式的搶劫仍然令商家窮於應付。商家在現場反映，大部分盜竊者都是16、17歲的未成年少年，經常在周三中午後成群出現，實施搶劫後便立即逃走。

禮品店老闆羅德里格斯（Rafael Rodriguez）說：「如果我們什麼都不做，這些人會一遍又一遍來到我的店鋪，搶走我的東西，因為他們知道這不會有什麼後果。」他表示，曾有幾名年輕人多次偷走店中售賣的衣服，他不惜追逐幾條街將財產追回。「舊金山什麼時候有了法外之地的惡名？」

舊金山警長史考特表示，一些未成年人在法律的保護下，確實對自己的行為不負責，警局將...
舊金山警長史考特表示，一些未成年人在法律的保護下，確實對自己的行為不負責，警局將繼續與地檢處合作，對未成年罪犯問責。（記者王子／攝影）

警局長史考特表示，一些未成年人在法律的保護下，確實對自己的行為不負責。警局將繼續與地檢處合作，對未成年罪犯問責。他表示，這些年輕人來自灣區不同城市，增加了抓捕難度。但及時報警，以及保留視頻證據將會幫助警方實施抓捕。

地檢長謝安宜表示，當犯罪發生時，最為重要的就是保障自己的人身安全，並且店主有權利追回被盜物品。當遇到反抗時，地檢處有權利將起訴罪名從盜竊罪升級為搶劫罪。但謝安宜提醒說，「使用致命武力保護財產是不被允許的。」

華埠巡邏警官Tang表示，華埠社區有很優秀的公共安全意識，社區間的微信群組能夠第一時間互相通報，並且往往能夠留下犯罪者的面部照片，這對警員執法有很大幫助。

小商業主也互相交流經驗。羅德里格斯表示，最近安裝了人臉識別的監控攝像，當可疑人員再次進入商店時，系統就會自動報警。另一位珠寶店主則根據自己的經驗表示，當有顧客帶著遮住面部的滑雪面罩時，就要小心，盡可能拒絕為其服務。

中央警局長金拓漢表示，公共安全需要社區共同的努力。（記者王子涵／攝影）
中央警局長金拓漢表示，公共安全需要社區共同的努力。（記者王子涵／攝影）

中央警局長金拓漢不推薦店主實施武力自衛，因為犯罪者有可能攜帶武器。他表示，華埠目前部署有四名步行巡邏警員。警局正努力加大在社區中的警力存在，但最終公共安全需要社區共同的努力。「作為警察，我們不可能無處不在，我們需要與社區共同合作。」

華鷹會主席李天壽（左）、華埠中央警局長金拓漢。（記者王子涵╱攝影）
華鷹會主席李天壽（左）、華埠中央警局長金拓漢。（記者王子涵╱攝影）
舊金山社區團結與安全教育社區聯盟主席伍宗德。（記者王子涵／攝影）
舊金山社區團結與安全教育社區聯盟主席伍宗德。（記者王子涵／攝影）

出席會議的還有華鷹會主席李天壽、SF CAUSE主席伍宗德、美化華埠行動委員會秘書李翠梅等。

這是華埠少有的警民直接溝通討論的機會，SF CAUSE表示將來還會繼續舉辦，並邀...
這是華埠少有的警民直接溝通討論的機會，SF CAUSE表示將來還會繼續舉辦，並邀請更多社區居民參加，共同提高公共安全。（記者王子涵／攝影）

華埠 舊金山 暴力犯罪

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