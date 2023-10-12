灣區建設經濟適用房 將申請1000萬資金補助

大都會交通委員會主席帕潘。（大都會交通委員會公聽會直播）

舊金山 都市交通委員會11日舉辦公聽會，會議對有關經濟適用房的政策「消除住房障礙之路贈款計畫」（PRO Housing）進行了討論。大都會 交通委員會主席帕潘（Gina Papan）表示，灣區 將正式加入對經濟適用房建設所用贈款的申請。

「消除住房障礙之路贈款計畫」旨在幫助社區消除建造經濟適用房的障礙，提高其增加住房數量的能力。這筆贈款由聯邦住房和城市發展部（HUD）贊助，將提供資金幫助都市規畫組織（MPO）和其他政府組織生產並保存經濟適用房。

大都會交通委員會作為灣區的都市規畫組織，將與灣區住房金融管理局（BAHFA）等合作，向這一存在申請競爭性的贈款計畫提交申請，爭取1000萬元的贈款，來幫助構建舊金山城中新的經濟適用房建設區域。

大都會交通委員會成員，聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，大都會交通委員會有義務幫助城市規劃建設新的經濟適用住房區域，在聖巴布洛、聖他克拉拉、聖荷西等灣區城市均定下了所選區域的位置。他們正在全力加快申請和新區域的建設。「我們計畫向住房和城市發展部展示灣區建設新區域的效率，以爭取更多的資金來建設住房。」她説道。

大都會交通委員會成員查維斯。（大都會交通委員會公聽會直播）

雖然1000萬的贈款對於住房建設可能還是不夠，並且對選定區域原本殘留的基礎設施的拆除也存在著很大的難度，但是她對此表示很有信心，並且相信，加強與本地的交通機構的合作，可以加快申請下來後建設的進程。