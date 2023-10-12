華埠社區「健康日」14日登場 籲關注心理健康

健康同樂日將於14日（周六）上午10時至下午3時在華埠青年會舉行。（記者楊逸辰／攝影）

第二十八屆華埠 社區健康同樂日「為健康同心」11日在華埠舉行記者會，預告今年的健康同樂日將於14日（周六）上午10時至下午3時在華埠青年會舉行。

與往年一樣，同樂日將提供現場檢測 、資訊和講座。今年的主題為「為健康同心」，顯示為擺脫這次因疫情 的隔離和其他健康影響，所有社區成員應要攜手一起互相支持，分享和關懷。

社區關係聯絡助理伍勵蓉表示，疫情過後，孤僻和社會關係閉塞成了華埠民眾最主要的健康問題之一。而孤僻和社會關係閉塞，將會進一步導致抑鬱症和焦慮症等精神疾病。解決這一問題的關鍵在於與他人的社交，尤其要注重的是社交的數量、質量與多元性，從而產生歸屬感和關愛感，來消除孤僻感，避免精神問題的發生。

華人健康組織聯會行政主任胡國立表示，疫情給人們造成的孤僻和社交閉塞是顯而易見的。受到這類影響的主要人群是老年人和青少年群體。「當年疫情狀況下，最主要的防疫措施就是讓人們呆在家裡不出門，不逛街，也不和朋友相聚。大部分人就算工作也是在家工作，這樣的情況持續了兩到三年，有些人到今天也在家裡工作。正是這樣的情況導致了孤獨和閉塞的發生。」

胡國立（右）介紹健康同樂日。（記者楊逸辰／攝影）

他指出，孤寂的人們不只是會容易產生心理疾病，在生理上也更容易患心血管疾病、糖尿病甚至癌症。對於老年人來說，則會進一步增加失智症的風險。

胡國立用他母親的故事做例子。剛發生疫情的時候，他母親住在養老院，而為防止傳染風險養老機構決定不再安排探訪活動。他和妹妹討論一番後決定將母親接回家住，儘管他們兩人都有全職工作，很少有時間照顧母親。

「但後來我們發現這是最棒的決定。當她回家後，她開始變得有精神了，因為她每天都能看到我們。」胡國立的母親於今年1月去世，與子女在一起，度過生命中最後一段美好時光。

他表示，正因如此，他將活動的主題定為「與健康同心」，大家應該一起同心協力互相扶持來擺脫疫情為人們帶來的健康影響。