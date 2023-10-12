華埠社區「健康日」14日登場 籲關注心理健康
第二十八屆華埠社區健康同樂日「為健康同心」11日在華埠舉行記者會，預告今年的健康同樂日將於14日（周六）上午10時至下午3時在華埠青年會舉行。
與往年一樣，同樂日將提供現場檢測、資訊和講座。今年的主題為「為健康同心」，顯示為擺脫這次因疫情的隔離和其他健康影響，所有社區成員應要攜手一起互相支持，分享和關懷。
社區關係聯絡助理伍勵蓉表示，疫情過後，孤僻和社會關係閉塞成了華埠民眾最主要的健康問題之一。而孤僻和社會關係閉塞，將會進一步導致抑鬱症和焦慮症等精神疾病。解決這一問題的關鍵在於與他人的社交，尤其要注重的是社交的數量、質量與多元性，從而產生歸屬感和關愛感，來消除孤僻感，避免精神問題的發生。
華人健康組織聯會行政主任胡國立表示，疫情給人們造成的孤僻和社交閉塞是顯而易見的。受到這類影響的主要人群是老年人和青少年群體。「當年疫情狀況下，最主要的防疫措施就是讓人們呆在家裡不出門，不逛街，也不和朋友相聚。大部分人就算工作也是在家工作，這樣的情況持續了兩到三年，有些人到今天也在家裡工作。正是這樣的情況導致了孤獨和閉塞的發生。」
他指出，孤寂的人們不只是會容易產生心理疾病，在生理上也更容易患心血管疾病、糖尿病甚至癌症。對於老年人來說，則會進一步增加失智症的風險。
胡國立用他母親的故事做例子。剛發生疫情的時候，他母親住在養老院，而為防止傳染風險養老機構決定不再安排探訪活動。他和妹妹討論一番後決定將母親接回家住，儘管他們兩人都有全職工作，很少有時間照顧母親。
「但後來我們發現這是最棒的決定。當她回家後，她開始變得有精神了，因為她每天都能看到我們。」胡國立的母親於今年1月去世，與子女在一起，度過生命中最後一段美好時光。
他表示，正因如此，他將活動的主題定為「與健康同心」，大家應該一起同心協力互相扶持來擺脫疫情為人們帶來的健康影響。
胡國立說，「活動日當天會有組織來提供有關心理咨詢的建議，比如列治文區多元服務中心和Graham's這樣的社區服務組織，他們會說多種語言。另外還會有來自舊金山加大醫療團隊來為老年人提供失智症檢測服務。」
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