只要花4.6元 就能搭「遊艇」欣賞舊金山灣美景

舊金山灣輪渡只要4.6元就能徜徉舊金山灣欣賞無敵美景。（美聯社）

「紀事報」（Chronicle）記者稱，在乘坐舊金山 灣輪渡（San Francisco Bay Ferry）上下班的途中，你可以幻想自己永遠不下船。

這並沒有聽起來那麽離譜：在阿拉米達（Alameda）和舊金山（San Francisco）之間長達10哩的水域上來回穿梭的輪渡上，有Wi-Fi、衛生間、電源插座、自行車停車場以及提供混合飲料和小吃的全套酒吧。灣區最划算的交通工具是公共交通；乘坐輪渡就是乘坐 「經濟型遊艇」。

在舊金山，你可以從Alameda Seaplane boat（停靠在阿拉米達的一艘真正的航空母艦旁邊）轉船，然後跳到委利賀（Vallejo）線的終點站。在舊金山海灣輪渡的六條主要線路中，這條線路最長也最貴（9.30 元），需要一個小時。

但你或許會看到一群鸕鶿以接近40哩的時速飛行在船邊，一路護送你到列治文大橋（Richmond Bridge）；委利賀線可以讓乘客近距離接觸天使島（Angel Island）、Mare島廢棄的軍事建築、以及蘇拉諾（Solano）縣的一些新景點。在天氣晴朗的時候，這條線路可以看到狄亞布洛山（Mount Diablo）和塔馬派斯山（Mount Tamalpais）。

舊金山海灣輪渡成立於2007年，目前為屋崙 （Oakland）、阿拉米達、列治文和委利賀提供服務。新航線柏克萊（Berckley）線也即將開通。獨立的金門輪渡（Golden Gate Ferry）系統在拉克斯波（Larkspur）、蘇沙利度（Sausalito）和蒂布倫（Tiburon）設有站點。

把公共交通系統當作遊輪，是目前輪渡戰略的一部分，雖然舊金山灣輪渡的總體乘客量已恢復到2019年疫情 前高點的73%，但周末的客流量往往超過100%。從長遠來看，該系統依賴於返回舊金山的通勤者，但他們也看到了現在讓散客上船的好處。

阿拉米達╱屋崙路線是最划算的。你只需支付4.60元的票價，就能從輪渡大廈到傑克倫敦廣場（Jack London Square），再到阿拉米達主街碼頭（Alameda's Main Street terminal），然後返回舊金山，全程65分鐘。其中你可以經過芳草地島（Yerba BuenaIsland），近距離遊覽屋崙活躍的港口和雄偉的大吊車，然後傍著羅斯福（FDR）的舊遊艇停靠在傑克倫敦廣場。

霍爾說：「我們將繼續探索如何讓沒有目的地的乘客也能搭乘輪渡，這是我們要努力的方向，讓輪渡成為你的目的地。」