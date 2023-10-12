我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

只要花4.6元 就能搭「遊艇」欣賞舊金山灣美景

編譯組／綜合報導
舊金山灣輪渡只要4.6元就能徜徉舊金山灣欣賞無敵美景。（美聯社）
舊金山灣輪渡只要4.6元就能徜徉舊金山灣欣賞無敵美景。（美聯社）

「紀事報」（Chronicle）記者稱，在乘坐舊金山灣輪渡（San Francisco Bay Ferry）上下班的途中，你可以幻想自己永遠不下船。

這並沒有聽起來那麽離譜：在阿拉米達（Alameda）和舊金山（San Francisco）之間長達10哩的水域上來回穿梭的輪渡上，有Wi-Fi、衛生間、電源插座、自行車停車場以及提供混合飲料和小吃的全套酒吧。灣區最划算的交通工具是公共交通；乘坐輪渡就是乘坐 「經濟型遊艇」。

在舊金山，你可以從Alameda Seaplane boat（停靠在阿拉米達的一艘真正的航空母艦旁邊）轉船，然後跳到委利賀（Vallejo）線的終點站。在舊金山海灣輪渡的六條主要線路中，這條線路最長也最貴（9.30 元），需要一個小時。

但你或許會看到一群鸕鶿以接近40哩的時速飛行在船邊，一路護送你到列治文大橋（Richmond Bridge）；委利賀線可以讓乘客近距離接觸天使島（Angel Island）、Mare島廢棄的軍事建築、以及蘇拉諾（Solano）縣的一些新景點。在天氣晴朗的時候，這條線路可以看到狄亞布洛山（Mount Diablo）和塔馬派斯山（Mount Tamalpais）。

舊金山海灣輪渡成立於2007年，目前為屋崙（Oakland）、阿拉米達、列治文和委利賀提供服務。新航線柏克萊（Berckley）線也即將開通。獨立的金門輪渡（Golden Gate Ferry）系統在拉克斯波（Larkspur）、蘇沙利度（Sausalito）和蒂布倫（Tiburon）設有站點。

把公共交通系統當作遊輪，是目前輪渡戰略的一部分，雖然舊金山灣輪渡的總體乘客量已恢復到2019年疫情前高點的73%，但周末的客流量往往超過100%。從長遠來看，該系統依賴於返回舊金山的通勤者，但他們也看到了現在讓散客上船的好處。

阿拉米達╱屋崙路線是最划算的。你只需支付4.60元的票價，就能從輪渡大廈到傑克倫敦廣場（Jack London Square），再到阿拉米達主街碼頭（Alameda's Main Street terminal），然後返回舊金山，全程65分鐘。其中你可以經過芳草地島（Yerba BuenaIsland），近距離遊覽屋崙活躍的港口和雄偉的大吊車，然後傍著羅斯福（FDR）的舊遊艇停靠在傑克倫敦廣場。

霍爾說：「我們將繼續探索如何讓沒有目的地的乘客也能搭乘輪渡，這是我們要努力的方向，讓輪渡成為你的目的地。」

舊金山 屋崙 疫情

上一則

義大利社區遺產月 金山市政廳揭序幕

下一則

華埠社區「健康日」14日登場 籲關注心理健康

延伸閱讀

金山最賺錢停車收費器 年收1.7萬

金山最賺錢停車收費器 年收1.7萬
金山議長佩斯金：襲擊中領館司機是華裔 仍不知姓名

金山議長佩斯金：襲擊中領館司機是華裔 仍不知姓名
中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟
交通局：襲擊中領館司機車牌 顯示為米慎區居民

交通局：襲擊中領館司機車牌 顯示為米慎區居民
非首次！地獄房客在屋崙有前例

非首次！地獄房客在屋崙有前例

熱門新聞

一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23
中領館遇襲案已交由由聯邦調查局、國務院外交安全局以及舊金山警察局協同調查。（記者李怡╱攝影）

襲擊舊金山中領館司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

2023-10-10 21:25

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫