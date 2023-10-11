振興洗衣店 金山市議會砸35萬 華埠低收入家庭受益

佩斯金（右三）佩斯金為恢復洗衣店產業，申請到35萬元預算，讓自助洗衣店店主們獲得每台洗衣機500到5000元回扣。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 市議長佩斯金與公共事業委員會10日宣布舊金山洗衣店回扣計畫，以及對現有洗衣店的改造方案，讓自助洗衣店的店主獲得每台洗衣機500元到5000元回扣，並可用簡單文件申請修復和重裝店鋪内洗衣機。

華埠 有著許多的低收入家庭居住在老舊的建築中，不具備內置洗衣設備，所以非常依賴自助洗衣店。

然而，舊金山自助洗衣店產業日漸凋零，根據佩斯金辦公室調查，在疫情 發生之前的2018年就有10家洗衣店關門。疫情中的2020和2021兩年更是有31家洗衣店被迫停業。如今華埠中心城區只剩下一家自助洗衣店仍在營業。

為了保存僅剩的自助洗衣店，並讓疫情期間停業的那些店鋪重新開張，佩斯金在2021年提出了「熱愛當地的洗衣店」（Love Your Local Laundromat）法案，幫助遏制更多的洗衣店停業，為它們提供短期保護，並要求店鋪地產主不去更新他們的租約以提高租金。

佩斯金表示，2018年的經濟高漲期中10家洗衣店關門，很大原因是因為地主提高了租金。他們覺得經濟高漲期有機可乘。但這讓洗衣店主們被迫關閉了生意。

當下，佩斯金為恢復洗衣店產業，申請到35萬元預算，讓自助洗衣店店主們獲得每台洗衣機500到5000元回扣。「希望這些錢可以讓店主們得到更加節能、節水、高效率的洗衣設備，希望能夠真的給這個產業帶來改變。」他説。

與此同時，佩斯金辦公室與樓宇檢查局合作，允許洗衣店店主以最少的文件及審查流程，對現有的公共洗衣設施進行修復和重新裝修。「非常棒的是，樓宇署的朋友想出了可以快速將翻修程序完成的方法。」佩斯金稱讚。

洗衣店店主們只需要填寫建築許可申請表，然後在兩張規格為11吋*17吋的紙張上寫上企業地址、施工範圍、店主簽名等簡單内容，並附上店鋪現有狀況的彩色照片，即可爭取到對店内洗衣設施的修復和重裝。