交通局：襲擊者中領館司機車牌 顯示為米慎區居民

中領館遇襲案發生第二天，簽證大廳玻璃門仍用布全部遮擋，門前仍停有執勤的警車。此案已交由聯邦調查局、國務院外交安全局以及舊金山警察局協同調查。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領事館9日下午發生車輛衝入領事館簽證 處的重大突發事件，案發後引起華人社區震驚，舊金山治安再次成為國際關注的焦點。但舊金山市長辦公室媒體發言人李美生向本報表示：「襲擊者的犯案動機並不明晰，但並不擔心APEC會議期間的治安問題，而且屆時會議安保會由國家安全局派遣人員負責。」

有關襲擊者的族裔身分，目前有多種說法。9日當天，有目擊者曾表示嫌犯是亞裔 ，但10日一位不願意透露姓名的案件目擊者向本報表示，襲擊者是白人男子。不過市議長佩斯金10日說，舊金山警局已向他通報，襲擊者是一名亞裔。

事發後，警方在中領館外人行道也拉起封警戒線，禁止通行。（記者李怡／攝影）

目擊者向本報表示，「9日下午15時02分有人駕車衝入中領館簽證大廳，因簽證大廳辦的辦公截止時間是14時30芬，當時已接近尾聲，廳內還有10人左右在等候辦理簽證業務。隨著一陣玻璃破碎聲，目擊者看到一輛藍色的Toyota汽車開進了簽證大廳。司機是年青白人男子，頭上有血跡。當時大廳內的兩名保安用警棍制伏他。慌亂中，人群中有人喊『嫌犯有槍。』」

震驚之後，當時在場辦領事業務的民眾匆匆從破碎的玻璃門逃出。很快，隨著一陣急促警笛聲，大批警消救護車輛來到了簽證大廳外，有許多穿制服的警察快速進入簽證大廳。當目擊者走到街角時，聽到大廳內傳出兩聲槍響，當時的時間是15時10分，目擊者慌忙中找到車輛開離使館區。」

舊金山市交通局10日表示，根據闖入領館車輛的牌照判斷，車主為舊金山米慎區（Mission District）居民，他仍有239元的交通罰單未付。

襲擊事發後，警方在中領館外拉起封鎖線。（記者李怡／攝影）

舊金山警局表示，嫌犯衝進領館簽證大廳時，身上攜帶有刀具和十字弓凶器，具有惡意攻擊的架勢，隨後警察擊斃了嫌犯，嫌犯被送往醫院，傷勢嚴重，後來不治身亡。目前還沒有執法機關透露犯案的作案動機，以及嫌犯的具體身分資訊。

警方表示，案件正由聯邦調查局 (FBI)、國務院外交安全局 (Bureau of Diplomatic Security) 以及舊金山警察局 (SFPD) 協同調查。目前能發布的案件細節非常有限。通常警局會在突發事件發生後的10天內召開公開會議，發布更多細節和證據。但警方還呼籲民眾，如有相關案件視頻、照片或是目擊證者，均可與警方取得聯繫，可匿名舉報。

中國駐舊金山總領館事發後發表聲明稱：「我館嚴厲譴責這起暴力攻擊事件，保留追究事件相關責任的權利。本館已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方依照『維也納外交關係公約』、『維也納領事關係公約』和『中美領事條約』規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。」