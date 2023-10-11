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灣區以色列裔與巴勒斯坦裔 都擔心戰事愈演愈烈

編譯組／灣區10日電
支持巴勒斯坦的灣區民眾在舊金山街頭遊行。(Getty Images)
支持巴勒斯坦的灣區民眾在舊金山街頭遊行。(Getty Images)

哈瑪斯組織 (Hamas) 上周末對以色列發動多年來規模最大攻擊，造成數千民眾傷亡，這場數十年來首見的血腥戰鬥持續擴大，以色列積極召集軍隊，隨時展開反擊。許多住在灣區的猶太與中東族裔對此重大衝突事件深感震驚，憂懼重重，感到極度無助。

灣區以色列裔與巴勒斯坦裔民眾均已紮根北加州社區，隨然遠離戰場，仍擔心故鄉未來。他們表示，根據目前情況，這場戰事將愈演愈烈，讓他們感到萬分恐懼。

屋崙媒體關係公司主管肯恩 (Dan Cohen) 為了讓他的猶太裔家人接近祖先文化，特別全家遷到特拉維夫，他自己也住在特拉維夫，遠距經營灣區的公司，結果全家在上周末體會到哈瑪斯組織突襲的恐怖。肯恩說，在特拉維夫這種地方，社區人士相互熟識，這場血腥恐怖事件將影響一整個世代的以色列民眾。

前聯邦眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 與舊金山市長布里德 (London Breed)也參加了上周末在舊金山舉辦的支持以色列與巴勒斯坦民眾聚會。不少灣區城市也展開同樣促進社區和諧的聚會活動。

許多灣區猶太裔民眾前往聖荷西Almaden社區的一處猶太教堂禱告。此處猶太教堂拉比 (Rabbi) 溫費德 (Mendel Weinfeld) 表示，在灣區，幾乎每個猶太裔居民都聽到有認識的以色列親友遭到砲火波及。整個情況令人恐懼，然而猶太民眾經過多次災難，仍然維持堅強宗教信仰。

與此同時，一些居住在灣區的巴勒斯坦裔民眾亦擔心加薩走廊 (Gaza Strip) 地區的親友，因為他們很清楚，以色列軍隊即將對加薩展開大規模攻擊行動。

現年55歲的灣區巴勒斯坦裔裔居民布海西 (Wael Buhaissy) 表示，如果不清楚以色列政府封鎖加薩走廊的情況，就很難理解這場事件。他指出，以色列採取的戰術，造成加薩走廊成為一個140平方哩的監牢。他說，以色列壓迫巴勒斯坦人，讓他們連基本的生活都成問題。

目前有些灣區以色列公民準備回去參戰，響應以色列政府的動員令。在此同時，灣區巴勒斯坦裔表示，他們非常擔憂住在加薩走廊親友的安全，因為以色列非常可能展開大規模攻擊行動。

以色列9日結集加薩走廊外側的軍隊，同時大量徵召後備軍人，軍隊規模愈來愈龐大。海西說，他住在加薩的姑姑堅決不會離開加薩，讓他無限擔心。

以色列 灣區 加薩

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