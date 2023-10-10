文娛表演+藝術攤位 金山慶原住民日

舊金山原住民日慶祝活動的藝術裝置攤位。（記者李怡╱攝影）

數百人9日聚集在舊金山MoMa博物館前的市中心廣場芳草地花園 (Yerba Buena Gardens)，通過文娛表演、創意表達和藝術攤位等形式來慶祝原住民 日( Indigenous Peoples Day)。活動由舊金山藝術委員會與國際印地安人條約理事會合作舉辦。

本次慶祝活動是芳草地花園第五年舉辦慶祝原住民日活動。來自灣區 和加州 各地的原住民齊聚一堂，其中包括藝術家、音樂家、表演者和小商業主。在市中心舉行的慶祝活動之前，原住居民在惡魔島 (Alcatraz Island)上舉行了傳統的日出祈福活動，以紀念「美洲原住民誕生531週年」。

慶祝活動當天聚集了灣區及各地多元化才華橫溢的原住藝術家，包括晨星加利司儀、圓谷舞者、寇迪黑鳥樂隊、大山谷波莫青年舞者、夏威夷舞蹈團等多個傳統舞蹈藝術團。

城市廣場上藝術攤位也吸引了眾多前來慶祝的遊客、民眾和原住民。教學印第安傳統剪紙藝術的攤位獲得眾多好評，並圍觀學習。現場還有原住民傳統的民族服飾頭飾以及室內裝飾品，也受到歡迎。

原住民傳統的剪紙藝術受到歡迎。（記者李怡╱攝影） 舊金山原住民日慶祝活動現場的藝術攤位受歡迎。（記者李怡╱攝影）

從北加州沙士塔山特別趕來的小商業主Andrea表示，當天的慶祝活動對於原住民社區意義非凡，這不是只紀念他們古老的文化和社區的存在，也給他巨大的勇氣和信息去傳承和保留這一切。

根據美國人口普查，2020年加州「美洲印第安人和阿拉斯加原住民單獨或混合」人數略高於140萬，佔總人口的3.6%。自1992 年起，灣區就開始慶祝原住民日，當時柏克萊成為美國第一個正式慶祝該節日的城市。加州自2019年起正式認證原住民日為官方節日。2019年州長紐森 (Gavin Newsom) 就先前針對原住民的暴力和虐待行為道歉。

愈來愈多的州和城市慶祝美洲原住民的歷史和文化，並認識到他們所面臨的挑戰。2021年，拜登首次發布總統公告設立「原住民日」。 他在聲明中表示，這一天是為了「紀念美國的第一批居民和今天繼續繁榮發展的部落民族。」