我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

加州彩虹糖禁令 逾萬食品須換配方

記者王若然╱綜合報導
包括Skittles彩虹糖在內的上萬種商品，因「加州食品安全法案」規定，須修改配方。（取材自Skittles臉書）
包括Skittles彩虹糖在內的上萬種商品，因「加州食品安全法案」規定，須修改配方。（取材自Skittles臉書）

近日，加州州長紐森簽署通過了一項法案，禁止在食品中添加包括三號紅色染料在內的四種化學添加劑。這將使加州約1萬2000種商品不得不修改配方。加州成為美國第一個禁止這些添加劑的州。食品業者認為，該法案會造成困惑以及價格上漲。

這項法案稱為「加州食品安全法案」，規定在加州禁止生產銷售和分銷含有三號紅色染料、溴酸鉀（potassium bromate）、溴化植物油（brominated vegetable oil）或對羥苯甲酸丙酯（propyl paraben）的食品。這些添加劑目前被普遍用於人們熟知的糖果、食品中，最為人知的包括糖果巨頭彩虹糖（Skittles），Hot Tamales糖果和Dubble Bubble Twist Gum等，因此該法案也被稱為「彩虹糖禁令」（Skittles Ban）。該法規責令相關食品業者在未來三年內修改食品配方，否則面臨最高1萬元罰款。根據「每日郵報」，有研究顯示，這四種化學添加物會致癌，引發疾病以及情緒失衡。

支持者表示該法案是反「有毒」化學添加物的「里程碑」；而食品業者則認為，該法案會造成困惑以及價格上漲。

目前，歐盟國家中已經禁止這類化學添加劑用於食品中。加州是美國第一個採取該禁令的州，其他州如紐約州目前正在商討類似禁令。

該法案最初是由加州民主黨議員Jesse Gabriel提出的，她說︰「州長簽署執行該法案，是保護加州無數孩童和家庭免受有毒化學食品添加劑影響。」「美國在食品安全上落後於其他國家，這是不可接受的。」Jesse Gabriel表示，該法案並不是要禁止什麼食品，而是要求他們對配方進行調整。

彩虹糖在歐洲有出售，為符合當地禁止化學添加劑法規，對成分做調整。紐森也藉此指出，調整成分對食品行業是可行的。

包括Skittles彩虹糖在內的上萬種商品，因「加州食品安全法案」規定，須修改配...
包括Skittles彩虹糖在內的上萬種商品，因「加州食品安全法案」規定，須修改配方。（取材自Skittles臉書）

加州 紐森 紐約州

上一則

K-12教師荒 大力徵召退休老師

下一則

中領館遇襲警方封鎖道路 華人擔憂治安

延伸閱讀

加州「彩虹糖」禁令 1.2萬食品要換配方 業者喊漲價

加州「彩虹糖」禁令 1.2萬食品要換配方 業者喊漲價
迷幻劑合法化 風險大於收益

迷幻劑合法化 風險大於收益
迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決

迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決
SB58迷幻劑合法化提案 紐森否決

SB58迷幻劑合法化提案 紐森否決
金山人語／迷幻劑合法化 風險大於收益

金山人語／迷幻劑合法化 風險大於收益

熱門新聞

Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
（取材自推特影片截圖）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
由右至左分別是榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、現任夏海濤、副會長曲明玉合影。（記者葛歆睿/攝影）

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

2023-10-08 00:23
中國駐舊金山總領事館。（中新社資料照片）

舊金山中領事館遭車衝撞 總領館：嚴厲譴責、敦促美方保障使館安全

2023-10-09 21:30
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治