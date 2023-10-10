黃仁勳談併購：只買獨一無二的資產

輝達執行長黃仁勳出席華美半導體年會。（記者葛歆睿／攝影）

輝達創辦人兼執行長黃仁勳 日前出席華美半導體協會年會，會中談到公司併購話題，黃仁勳說：「我們更傾向於去建造、去發明，這就是我們要做的。在我們公司的核心，我們是更喜歡這樣的。但是，沒有一個公司擁有世界上所有最聰明的人。我收購、獲取和合併公司，比如OmniML的原因，是它的軟體科技非常好。它最厲害的是在優化類神經網路編譯器，類神經網路聯合編譯器以及類神經網路圖像這些方面。都是非常複雜的。」

黃仁勳表示，人工智慧 就是關於計算、存儲和網絡，而以色列晶片 製造商Mellanox本身是世界上最先進的高性能計算網路公司，「網路對於升級我們的系統非常重要」，並稱Mellanox的專業性、科技及該公司建立的平台都很難被複製，如同他試圖收購英國晶片設計大廠安謀（ARM），「現在我終於買到一點股份，我試圖要購買它的原因是安謀是獨一無二的」。

黃仁勳說，「有些東西是獨一無二的，有些則是可以替代的」，他傾向去買那些劃時代、獨一無二的資產，「一旦和我們的公司結合，就可以做一些非常特別的事。」

在被問到關於人工智慧民主化的問題時，黃仁勳認為，「人工智慧是智慧的自動化」，但人工智慧系統很大，需要很長時間來寫這些軟體，能負擔這些成本的通常是數據最集中、最具計算專業性、最大規模和最多錢的公司，通常是大型消費型網路公司，「我們在為一些最大的消費性網路公司提升人工智慧」。

不過也有很多垂直行業，雖然沒有大型消費型網路級別的計算規模，但仍非常需要解決的問題，黃仁勳以數位生物學為例，「把人工智慧引入芯片設計，芯片設計是一個大行業，但沒有消費網路行業大；把人工智慧引入到芯片設計、EVA、CAE、物理、氣象學、數位生物學、材料學等，都是非常重要的行業，可以從人工智慧受惠」。

黃仁勳表示，「我們的目的是要讓世界上任何一個行業，任何一個公司都可以利用人工智慧。我相信這對科學事業前進是一大貢獻，甚至超越了消費網路的重要性。」