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加州新法禁收「附加費」 明年7月生效

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州州長紐森簽署法案，宣布不當的附加費用為非法，包括酒店的隱藏費用等。（取材自CBS電視台畫面）
加州州長紐森簽署法案，宣布不當的附加費用為非法，包括酒店的隱藏費用等。（取材自CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）7日簽署立法，宣布「附加費」（junk fees）為非法，該法將於2024年7月1日生效。與此同時，拜登政府也呼籲打擊垃圾般的附加費用，立法人員在國會提出法案解決此問題。

所謂附加費用會出現在許多地方，包括食物外送附加服務費、銀行帳單透支費及體育賽事門票附加費等。根據聯邦消費者金融保護局（the Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）最新統計，美國人每年支付至少290億元的附加費用，這些費用「遠超過它們聲稱涵蓋服務的邊際成本。」

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）今年2月首次提出禁止附加費用法案。該法於5月在加州參議會通過，9月於眾議會通過。

消費者權益倡議者表示，立法者如今關注這些問題的部分原因，是它們影響美國人日常購買，通常這些費用對消費者來說並不明確，可能導致服務成本遠超出預期，他們對新法表示贊同。美國公共利益研究集團加州地區主任Jenn Engstrom在聲明中表示，「我們應獲得完整、透明的定價訊息，幫助我們了解採購情況。」

拜登總統在2022年和2023年國情咨文演講中，也譴責過附加費用，誓言幫助聯邦立法者利用法律剷除這些費用。聯邦參議員布魯門薩爾（Richard Blumenthal）和懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）今年早些時候提出「附加費用預防法」（Junk Fee Prevention Act），打擊航空公司和度假勝地經常收取的費用。

加州 拜登 參議員

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