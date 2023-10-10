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BART聖荷西延長線「嚴重延誤」 完工得花122億

編譯組／綜合報導
BART聖荷西延長線完工後將在灣區形成交通環線服務，但現在計畫面臨嚴重延誤，新成本將高達122億元。(取材自VTA臉書)
BART聖荷西延長線完工後將在灣區形成交通環線服務，但現在計畫面臨嚴重延誤，新成本將高達122億元。(取材自VTA臉書)

聖荷西BART擴建延長計畫面臨四度展延，將比預期延後十年、成本增加一倍以上。官員目前預計，計畫將於2036年完工、耗資122億元。

官員4日表示，期待已久的聖荷西BART延長計畫，現面臨嚴重延誤，新成本將高達122億元，超過最初估計金額的兩倍。這項計畫被認為是全國最昂貴項目之一，預期將於2036年完工，比最初預期整整晚了十年。

這條長六英里的延伸路線，將自聖荷西北部「貝律耶沙轉乘中心」(Berryessa Transit Center)開始、穿過市中心，一直延伸至聖他克拉拉，總共增加四個車站，並在灣區形成交通環線服務。聖他克拉拉谷交通局(VTA)指出，這個路線預期直至2040年，周間每天將乘載超過五萬人次前往灣區其他地點。

官員們將計畫成本增加歸咎於建築材料價格、勞動力成本飆漲，以及持續通貨膨脹，並表示由於更新後的工程與風險評估，已延遲計畫時間表。VTA總經理葛諾特(Carolyn Gonot)表示，計畫需要長時間進行，儘管目前建設速度不及世界其他地區，但一旦完成項目，民眾將獲益，並且不會後悔支持計畫。

這項企劃數十年的大型專案，已非第一次面臨延誤與預算增加問題。2014年初步估計目標完工日期為2026年、成本47億元。相關數字於2020年再次修訂，時間表調整為2030年、預算增為69億元。去年，聯邦官員在獨立分析內容確定，擴建計畫可能延後至2034年、成本91億元。

聯邦政府研究計畫內容、主要圍繞其隧道施工方法，認為施工過程時間表「太過具有野心」(overly ambitious)。官員稱，這條地下通道將穿過聖荷西4.7英里，是全國最大單孔交通隧道。四個新車站包括第28街／Little Portugal、聖荷西市中心、Diridon車站、聖他克拉拉靠近加州火車站的地上月台。

葛諾特指出，新預算仍符合項目融資計畫，並向當地納稅人承諾，未來不會採取任何投票提案籌集額外經費。自2000年以來，居民批准多項銷售稅提案、協助支付計畫成本，聯邦政府也於2021年宣布，提供額外資金。聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)聲明表示，計畫承包商「將必須量入為出完成項目，不會將責任推到選民身上。」

聖荷西 預算 灣區

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