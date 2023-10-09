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金山艦隊周 「藍天使」空中炫技 社區音樂會成亮點

記者李怡／舊金山報導
舊金山艦隊周，海軍樂隊走進社區演奏。（記者李怡/攝影）
舊金山艦隊周，海軍樂隊走進社區演奏。（記者李怡/攝影）

舊金山艦隊周8日進入新一波高潮。美國海軍藍天使飛行表演隊在星期例假期間，在舊金山金門大橋、漁人碼頭、海濱區等地展演。當天上午雖有薄霧，但並未影響艦隊周最後一次飛行向民眾炫技。海軍樂隊則有別於以往，走進了金門公園、城市學院、動物園以及Salesforce的街心廣場進行演奏。

每年吸引百萬人潮的「藍天使」飛行表演隊（Blue Angels）天空秀以及艦隊周（Fleet Week）活動，是舊金山標誌性的年度活動。美國軍機會在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊則會駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。今年的艦隊周從2日至10日為期9天。

本次艦隊周緊接在藍草節（Hardly Strictly Bluegrass Festival）之後，逢義大利傳統節慶（Italian Heritage Festival），使舊金山吸引了大批遊客到訪，且商業區人潮多，著實帶動了舊金山市區經濟的復甦。

海軍艦隊自從上周二開始，就已停靠在了舊金山第30號、32號及35號碼頭。周日街頭，民眾也可以看到三五成群的走在街頭和逛商店的戎裝身影。

艦隊周展演期間美國海軍跳傘隊（U.S. Navy Parachute Team）、美聯合航空（United Airlines）、海軍紀念中隊（Navy Memorial Squadron）也聯合參加了航空展。 昨天天氣雖有薄霧，但並未影響藍天使飛行隊表演的準時登場，贏得了現場觀看民眾的陣陣驚呼聲。

今年艦隊周的慶祝活動，並不會隨著航空秀的結束而落幕，慶祝節目和樂隊表演會持續到10日。

艦隊周的焦點之一是社區音樂會。往年的音樂會都集中在海濱地區，今年海軍樂隊走進了金門公園、城市學院、動物園以及Salesforce的街心廣場進行演奏。

來自東灣佛利蒙市的鄭曉娟帶著讀小學的兒子，特別來看海軍樂隊的演奏。她說：「兒子的夢想是當一名海軍，海軍樂隊的表演除了欣賞軍人們精湛的表演之外，也是最直觀展現軍人風貌和生活的機會，是難得的軍民互動的機會。」

海軍發言人布奧羅克 (Brian O’Rourke) 表示：「今年回到舊金山，很高興我們海軍樂隊本周能在全市舉辦39場音樂會，希望大家都能度過愉快的時光。」

2023年艦隊周藍天使飛行表演隊航空秀。（董旭東供圖）
2023年艦隊周藍天使飛行表演隊航空秀。（董旭東供圖）
舊金山艦隊周，海軍樂隊走進社區演奏。（記者李怡╱攝影）
舊金山艦隊周，海軍樂隊走進社區演奏。（記者李怡╱攝影）
藍天使飛行表演隊飛越金門大橋。（記者李怡╱攝影）
藍天使飛行表演隊飛越金門大橋。（記者李怡╱攝影）
2023年艦隊周在海濱區觀看航空秀的民眾。（記者李怡╱攝影）
2023年艦隊周在海濱區觀看航空秀的民眾。（記者李怡╱攝影）

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