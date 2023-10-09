憶創業曾瀕絕境 黃仁勳談支撐自己的信念：我很能堅持

右起華美半導體協會榮譽顧問林喬偉、輝達（NVIDIA）創始人兼執行長黃仁勳、華美半導體協會前會長王偉、副會長曲明玉、現任會長夏海濤。（記者葛歆睿╱攝影）

輝達 創始人兼執行長黃仁勳 回憶公司創業、茁壯過程，一度瀕臨絕境。他說︰「我們必須確保芯片完美，但芯片上有那麼多軟體。沒有芯片，就沒有辦法開發軟體。沒有軟體的話，又沒法保證芯片完美。這雞與蛋的問題，必須找到在芯片完成前開發軟體的方法。」最後把公司近半的資源押寶在一部叫「Emulator」的機器，終於可以讓他們在設計芯片的同時開發軟件，公司因而渡過難關。

被問到創立輝達30年以來經歷了無數的困難和挑戰，支撐自己的核心信念是什麼，比如頂住投資 人的壓力，離開移動市場。他說：「離開移動市場，是因為別人做得更好。輝達的核心價值觀是，我們選擇非常困難，且需要很長時間來解決的問題。原因是如果是要很長時間來解決，即使我栽跟頭、犯錯、遇到挫折，都還行。因為反正要花很久時間。如果你投注在需很快解決問題領域，那你就要非常快，而我不是很快，但是我很能堅持。我會花很久的時間研究一個問題。如果我或是我的公司選擇去解決非常難的問題，就能有很長時間來做這件事。」

「我們選擇有以上三個特質的問題。統一計算架構CUDA就是非常特別的。我們是唯一在30年間一直聚焦加速計算的公司。這個問題是如此之難，30年過去了，我們還在努力解決這個問題。這是世界上已知最難的計算問題之一，所以我有充分的時間提升自己的技術和做出貢獻。」

他回憶︰「很久以前，公司一度瀕臨絕境。我們一次性地做出了好幾個重要的決定，這些決定塑造的公司未來。其中一個決定是，設計芯片的方式。我們必須確保芯片完美，但芯片上有那麼多軟體。沒有芯片，就沒有辦法開發軟體。沒有軟體的話，又沒法保證芯片完美。這雞與蛋的問題，必須找到在芯片完成前開發軟體的方法。」

黃仁勳說︰「我們聯繫了一家公司，它們有叫『Emulator』的機器，可以讓我們在設計芯片的同時開發軟件。但這個機器很貴，公司一半的錢都花在上面，離倒閉也不遠了。最終，芯片設計完成的那一天，就直接投產了。我們甚至都沒有看到芯片。原因是我相信它是完美的。」

「今天，我們芯片一設計完成，即使是世界上最大的芯片，我都相信它是完美的，會直接投產。我們公司的認知是，你不可能拉回已經發射的火箭，所以要確保它完美。」