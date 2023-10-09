出席華美半導體年會 黃仁勳：看好數位生物學

輝達執行長黃仁勳現身CASPA年會。（記者葛歆睿╱攝影）

輝達 創始人兼執行長黃仁勳 7日晚間現身華美半導體協會在聖他克拉拉會議中心的年會，並與業界座談。他說︰「我們一開始就做了很好決定：電腦圖像是一個很難且需要很長時間來解決的問題。過去30年我們一直在解決這一問題，我們現在還在。」預期蛋白質 工程、數位生物學在未來10年會極其重要。

今年年會主題為「賦能人工智慧－半導體如何塑造世界的未來（Empower AI - How Semiconductors Shape the Future of the World）」，邀請到Google、安謀（ARM）等業界高層及新創公司、創投業者等與會。

超過600名來賓參加了當日晚宴，包括矽谷核心城市聖荷西市長馬漢及佛利蒙市長高敘加等。

2009年黃仁勳受到時任華美半導體協會會長林喬偉的邀請，代表輝達擔任晚宴主講人（Keynote Speaker）。當時股價還不到10元的輝達，如今市值已經是當年的千百倍。

7日晚上，黃仁勳身著標誌性黑色皮衣現身晚宴現場，受到現場賓客熱烈歡迎。很多人簇擁上前與他合影，他也微笑一一滿足大家。他和現任CASPA會長夏海濤、副會長曲明玉進行了對話。

黃仁勳說他，很高興能重返CASPA。被問到輝達不斷成功的秘訣時，他笑稱「加密貨幣」，還說那是「媽媽第一次理解他的工作性質。」

黃仁勳說：「CPU是通用性的電腦芯片。但是如果你可以做所有的事，你就不可能把什麼事做得特別好。我們30年前發明了加速計算，我們繼續了努力了30年。」當然問題的關鍵並不是芯片本身，而是在於沒有一種芯片可以加速所有的事情。如果一種芯片可以加速所有的事情，那它就又只是一個CPU而已。「所以你只能加速那些很難的應用，同時只能用軟體解決問題。這就是為什麼輝達是一個軟體架構芯片公司。」

「我們很早就認識到圖形計算非常困難。我們的價值觀是選擇最難和需要長時間才能解決的問題。我不是很快，但我很能堅持。我們選擇可以產生巨大影響的題目。建立東西需要堅持和犧牲，你必須喜歡你的工作，這樣才能堅持。」

「為了解決軟體問題，你就必須找到未來的應用，你的架構也必須靈活有彈性。我們一開始就做了很好決定：電腦圖像是一個很難且需要很長時間來解決的問題。過去30年我們一直在解決這一問題，我們現在還在。當然，在這一過程中我們發現了人工智慧，我們發現了生成式AI，機器人毫無異義在未來10年會非常重要。蛋白質工程，數位生物學在未來10年會極其重要。」

「40年前，我屬於使用人類語言、軟體和編程語言讓芯片設計成為可能的那代人。使用高度描述性語言我們可以設計非常複雜的芯片，沒有這些高級語言的話設計這些芯片會變得非常困難。現在我們有能力去描述蛋白質、分子、基因。希望在不久的將來還可以去描述小的細胞，甚至器官。如果我們可以描述胺基酸和蛋白質、細胞、器官，這就和描述電晶體、功能門〈functional gates）、邏輯塊很類似。我們已經很接近工程師可以用數位方式設計蛋白質的世代。人工智慧會使得這些變得可能。」