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田德隆1酒店疑設「灑水裝置」趕遊民 遭批不人道

編譯組／綜合報導
舊金山田德隆區一家酒店後面的小巷裡安裝有一套灑水系統，據稱是用來噴灑那些在人行道上搭帳篷的無家可歸者。（美聯社）
舊金山田德隆區一家酒店後面的小巷裡安裝有一套灑水系統，據稱是用來噴灑那些在人行道上搭帳篷的無家可歸者。（美聯社）

舊金山田德隆（Tenderloin）區的Best Western Red Coach Inn酒店後面一條小巷裡安裝有一套灑水系統，但它不是用來澆灌草地的，據稱是用來噴灑那些在人行道上搭帳篷的無家可歸者的。

這種被稱為「敵意建築」（hostile architecture）的設施，比如花盆箱或長椅中間的金屬欄杆等，是為阻止人們在特定地點露營或平躺睡覺而建造的。由於城市服務落後於需求，整個舊金山很多企業採取了此類措施，作為應對遊民的最後一招。

美國公民自由聯盟（ACLU）的高級政策分析師兼倡導者加羅（Eve Garrow）說，灑水裝置比一般的威懾措施更進一步，「當你渾身濕透時，又正值舊金山的夜晚，天氣寒冷，你可能會因體溫過低而病入膏肓。這些做法對不健康的人來說是危險的，也是令人討厭和不尊重的」。

帕特爾（Ken Patel）從2016年開始擔任Best Western Red Coach Inn酒店經理，他否認灑水裝置的目的是阻止無家可歸的人在小巷裡露營。他說，灑水器是為了保持人行道的清潔。

他在4日告訴「舊金山觀察家」（SF Examiner），酒店在一年前聘請水管工安裝灑水裝置的原因是：「市政當局不清理人行道，我們每天都打掃。」

帕特爾說，灑水器先發出的警報聲是為了阻止無家可歸者在小巷裡露營。「有很多人養狗養貓，在那裡露營，他們會在那裡搭帳篷。然後就在後面放音樂，我們就會接到顧客的投訴，就得給顧客退款。」

他說，大約有十幾個房間的窗戶正對著小巷，他們不止一次收到過關於露營的投訴。

據應急管理部（Department of Emergency Management）街道響應協調（Street Response Coordination）主任道奇（Sam Dodge）說，Willow街是田德隆的主要露營熱點之一，公共工程部和無家可歸者外聯小組（Department of Public Works and the Homeless Outreach Team）今年已經在這裡進行了至少14次清查。在最近的一次清查中，他告訴「觀察家」：「Willow街可謂臭名昭著。這是一個相當棘手的地方。」

但市政府對自動噴水滅火系統的規定仍不明確，舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspection）上周三告訴「觀察家」，安裝自動噴水滅火系統需要許可證。根據現有的建築記錄，2018年酒店內部安裝了新的噴灑系統，但DBI無法確認該系統是否也適用於室外噴灑。

該部門在一份聲明中說：「DBI管道檢查員需要進行實地考察，以觀察情況並確定自動噴水滅火裝置是否在獲得許可的情況下安裝，以及是否存在任何違反法規的情況。我們正在開始一項投訴，並將展開調查。」

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