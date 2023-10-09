SB58迷幻劑合法化提案 紐森否決

正義與平等組織主席李少敏（Frank Lee）樂見州長紐森否決SB58提案。（受訪者提供）

准許年滿21歲及以上的成年人擁有和使用少量迷幻植物，同時合法化多種天然迷幻物質的SB58提案，於9月6日在州議會獲通過後呈交州長紐森 簽署，但上周六紐森表示，該法案已被否決。

紐森在聲明中表示，加州 應立即著手制訂指導方針，包括劑量、治療指南、防止在治療過程中被濫用的法規等。他說：「這項法案將在這些指導方針出台前，就將持有毒品 合法化，因此我不能簽署這項法案。」

加州反毒聯盟（CCAD）副主席兼正義與平等組織（OJE）主席李少敏（Frank Lee）7日致電本報表示：「非常感謝合作合作夥伴、盟友和支持者。這是一個加州的好消息，讓我們繼續共同努力，監督和製止任何惡意行為，以及影響公共安全的法案。毒品導致更多的犯罪、無家可歸和事故，我們阻止非法毒品合法化法案的努力不可或缺。」

他表示，感謝州長的理解並且否決了法案，這對加州人來說是一次重要的勝利。他呼籲民眾繼續保持警惕，竭盡全力去爭取公共安全，尤其是加州已經受到毒品和犯罪的嚴重困擾多年。

這項法案在呈交州長紐森簽署之際，反毒聯盟等團體即敦促加州民眾致電紐森，要求其否決SB58提案，以及在華人社區宣傳。