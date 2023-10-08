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灣區油價 漲破每加侖7元

編譯廖宜怡／綜合報導
位於蒙洛公園市的這家加油站本周被民眾發現每加侖油價飆破7元。（取自社群媒體）
位於蒙洛公園市的這家加油站本周被民眾發現每加侖油價飆破7元。（取自社群媒體）

美國與加州最近油價持續上漲，灣區蒙洛公園市（Menlo Park）一家加油站本周被人發現，其每加侖油價已飆破7元，遠高於加州平均。

有民眾發現，這家位於矽谷蒙洛公園市的雪佛蘭（Chevron）加油站4日每加侖油價高達7.29元。新聞網站SFGate指出，這家加油站因為油價經常高於當地其他加油站而聞名。

一名網友5日在社群媒體Reddit上傳了這家雪佛蘭加油站油價的照片。這名網友還貼文說：「這家位於Alameda de las Pulgas的加油站一定是瘋了！」

SFGate試圖詢問這家加油站為何他們的油價會這麼高，一名坐在櫃台後面的工作人員只說：「我現在沒空回答這個問題。」SFGate發現，附近地區的加油站油價大約比這家加油站低約1元。

根據追蹤全國油價的美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）數據，加州6日的油價為全美最高，平均每加侖為5.88元，比全美平均每加侖油價3.75元高出2元以上。

AAA發言人崔納（John Treanor）表示，加州油價通常比其他州貴的原因是稅金、環保費和符合加州煉油標準的高成本造成的。他指出，美國油價每年通常會在勞工節之後，也就是在夏季旅遊旺季結束後開始開始下降，但加州油價至今還未出現明顯下降，主要是還有煉油廠維修保養的問題。

崔納說：「維修保養問題導致煉油廠無法正常生產汽油，使供應發生變化，從而影響油價居高不下。」

美國油價在過去兩三年因為許多事件發生變化，包括新冠疫情期間的供需問題，以及受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響。

崔納說：「俄烏戰爭導致俄羅斯被逐出全球石油市場，但俄羅斯是原油生產大國，他們的退出導致原油價格迅速上漲，加上需求增加，導致油價出現破紀錄價格。」

油價 加油站 加州

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