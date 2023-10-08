舊金山高溫 華人避暑3選擇

華埠公立圖書館内設有避暑中心。（圖片來源：舊金山公共圖書館官網）

國家氣象中心灣區 辦公室在這周5日發布了高溫 警告，灣區近日連續高溫，7日舊金山 最高氣溫仍達到華氏85度。高溫天氣在舊金山並不常見，作家馬克吐溫曾説過，「我這輩子遇到過的最寒冷的冬天就是舊金山的夏天。」舊金山難得需要避暑，但如今熱浪連連，住在舊金山的華人不得不考慮如何避暑，更何況舊金山居民室内鮮少裝有空調。以下是一些可以考慮的避暑措施，僅供參考。

●城市避暑中心（Cooling Center）

舊金山各社區都設置有避暑中心，以防極端高溫的發生，例如華埠公立圖書館就是政府認證的避暑中心，內置有空調冷氣，在高溫來臨時開啟。避暑同時，圖書館儲藏的大量中文書籍、雜誌、CD、DVD等文化產品可以供您鑒賞、學習與娛樂。查詢城市避暑中心網站，可瞭解哪些中心正在運營：https://sfpl.org/services/cooling-centers

●海邊或山地公園

即使高溫天氣，海邊地區仍不會像內陸那樣炎熱，加上海風的影響更能夠幫助降溫。位於金門大橋公園西邊的海灘Ocean Beach正是其中的一處可去避暑的海灘。除此之外，由於海拔越高氣溫越低，山地公園的氣溫也往往低於普通的城市平地，比如埃奇希爾山地公園（Edgehill Mountain Park）。

位於金門大橋公園西邊的歐申比奇（Ocean Beach）。（圖片來源：金門大橋公園官網） 舊金山金門大橋公園位於海邊並且地勢較高，也是較佳的避暑去處。（記者楊逸辰／攝影）

●駕車出門或購買便攜式空調

汽車一般都裝有空調冷氣，當您實在無法在不含空調的家中待下去時，可以考慮去車中開啟空調避暑。另外，購買價格遠低於普通空調的便攜式空調（Portable Air Conditioner），也不失為一種能夠避暑但又不必太破費的選擇。