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TAITA-SV年會 烏醫師謝台灣援助

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
Myhovich上台感謝從台灣和北美出發的台灣醫療團對烏克蘭的醫療援助。（本報記者 / 攝影）
Myhovich上台感謝從台灣和北美出發的台灣醫療團對烏克蘭的醫療援助。（本報記者 / 攝影）

矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）10月7日（星期六）在聖他克拉拉市Hyatt Regency舉行第20屆年會。下午的論壇邀請到來自風險投資、生物、科技等領域的15位領袖，探討科技相關前沿議題。烏克蘭基督教醫學主席Dr. Rudolph Myhovich受邀出席，並上台感謝從台灣和北美出發的台灣醫療團對烏克蘭的醫療援助。

TAITA-SV理事余人仰致詞時表示，TAITA成立於2023年，本著「心懷台灣」、「關注台灣」和「回饋台灣」的精神，積極優先結合海內外熱愛台灣的企業人士，攜手合作促進太平洋兩岸間的相互交流，並協助台灣科技產業的升級。過去幾年，TAITA-SV應用其組織的資源促進台灣及美國矽谷公司簡介產業技術的合作與交流。

余人仰介紹，TAITA-SV的宗旨是：作為矽谷與台灣科技產業間合作與交流的橋梁；促進矽谷與台灣相對應的科技、產業、科學與技術人才的合作與交流，讓台灣與矽谷雙方的公司與人才由互補互助中達成雙贏目標；增進台灣在國際上的競爭力，協助台灣發展新科技、新事業，延伸高科技應用平台；全力提升台灣在國際上的地位，進一步拓展台灣產業在國際發展的空間。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，由11名來自馬偕紀念醫院、台灣基督教醫學會、路加基督教醫療布道會的醫生和護士組成的「台灣可以幫助」（Taiwan Can Help）團隊，前往烏克蘭義診。此舉感動了無數烏克蘭人民和醫護工作者，包括獲得烏克蘭衛生部長表彰的Myhovich。他藉由TAITA年會感謝台灣對烏克蘭的支持。

Myhovich表示，戰爭發生前沒有人能夠預料到危機將至，戰爭發生後也沒有人能真正逃離危機。但他相信危機同時帶來了機會，烏克蘭醫師與來自美國、台灣等國際社會的醫療援助團隊，共同努力，克服困難，開創了新的前線傷員救助模式，並與全世界共享。

Myhovich說，發生在烏克蘭的戰爭證明了邪惡無法戰勝正義、民主優於極權。台灣與烏克蘭站在一起，共同戰鬥，一定會贏得勝利。

矽谷台美產業科技協會10月7日在聖他克拉拉市Hyatt Regency舉行第20...
矽谷台美產業科技協會10月7日在聖他克拉拉市Hyatt Regency舉行第20屆年會。（本報記者 / 攝影）

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