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舊金山市長專欄／APEC籌款達2000萬 已超標

倫敦‧布里德
布里德市長在舊金山艦隊周揭幕活動中與美海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）交談。
布里德市長在舊金山艦隊周揭幕活動中與美海軍部長卡洛斯·德爾·托羅（Carlos Del Toro）交談。

親愛的讀者們：

上星期，舊金山已經超過了承諾籌款目標，達到了2000萬元，以舉辦2023年亞太經濟合作組織峰會（APEC）。我們將繼續努力籌集超過此目標的更多資金，為將於11月11日至17日舉行的為期一周的會議做好準備。

2023年亞太經濟合作組織峰會將邀請來自21個組織成員經濟體的領導人和代表、全球1200位公司總裁、數百位記者以及總計超過2萬位與會人士。

此次活動的主題是，「為所有人創造一個具有韌性和可持續發展的未來」，推動自由、公平和開放的貿易投資，並促進可持續和包容的國際經濟增長。預計美國總統拜登將與中國、日本、澳洲、加拿大和印尼等國領導人一同出席。亞太經濟合作組織的國內生產總值超過60萬億元，占全球的62%。

一些主要贊助商包括：

-貴騰：4500萬元

-瑞波：200萬元

-蘋果：100萬元

-Emerson Collective：100萬元

-凱撒醫院：100萬元

-美寶國際：100萬元

- Prologis：100萬元

- Salesforce：100萬元

- Sutter Health：100萬元

- Visa：100萬元

-彭博慈善基金會：50萬元

- Airbnb：50萬元

- Autodesk：50萬元

- DoorDash：50萬元

- Jean-Pierre Conte：50萬元

此次亞太經濟合作組織會議，將是自1945年聯合國憲章在聯合國國際組織大會期間在舊金山簽署以來，本市迎來的世界領導人規模最大的一次會議，也將被稱為舊金山大會。

這正是市內的支持和熱情正在不斷增長的原因。提前達到籌款目標是對我們堅毅的認可，我們亦將繼續努力籌集更多資金。

亞太經濟合作組織會議將再次將我們推到世界舞台的前沿，我們已經準備好舉辦一場令全球矚目的活動，提醒全世界，舊金山是全球最好的城市之一。

布里德市長參加舊金山「海軍艦隊周」揭幕活動。
布里德市長參加舊金山「海軍艦隊周」揭幕活動。

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敬安！

舊金山市長 倫敦‧布里德

舊金山 聯合國 拜登

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