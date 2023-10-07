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氣象局發布高溫警報 舊金山熱到89℉

編譯組／6日綜合報導
國家氣象局發布舊金山與灣區高溫警報。(Getty Images)
國家氣象局發布舊金山與灣區高溫警報。(Getty Images)

國家氣象局(National Weather Service)5日向舊金山及灣區數個地區發布高溫警報(heat advisory)，時間從5日上午11時持續至6日晚上11時，除了舊金山之外，警告地區還包括南灣、聖他克魯茲與更多海灣海岸。

10月5日及6日兩天，可能是2023年最熱日子，舊金山氣溫達89度，超過今年8月30日創下的87度高溫。

氣象局發布高溫警報，是當炎熱氣候可能會影響到「生活、商業或旅行」，以及對高溫感受敏感以至於可能有中度至高度健康風險者，尤其是對無法獲得冷氣環境或足夠水分人士。氣象局官員建議民眾，在高溫警報發布時，限制下午與夜晚的戶外活動，保持水分充足並多加休息。

舊金山為美國冷氣使用最少的大型城市，由於高溫警報發布，已指定七個公共圖書館為降溫中心，但其中兩個於5日關閉，導因於前參議員范士丹當日在舊金山市政廳舉行葬禮，廳內總圖書館關閉。同時，米慎圖書館分館自去年整修以來，進行整修閉館。

仍開放的降溫中心包括華埠／Him Mark Li分館、Glen Park分館、Mission Bay分館、North Beach分館、Potrero Hill分館等圖書館分館。

舊金山市政府官員們也表示，民眾可到其他有冷氣的室內公共場所、躲避炎熱，例如購物中心、電影院與博物館。

高溫預期將維持80多度直至7日周六，下周將降至70多度與60多度。

高溫 舊金山 圖書館

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