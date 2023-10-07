金山艦隊周 2海軍士兵獲榮譽獎章

獲得獎章的海軍士兵考克斯。（記者楊逸辰／攝影）

10月2日至10月8日是舊金山 艦隊周，舊金山每年都會舉辦此活動，除了軍艦展示參觀和飛行表演之外，也藉機感謝在軍中服役人員的付出；今年的艦隊周中有兩位海軍士兵因英勇救助平民的行為而被授予榮譽獎章，他們分別是考克斯（Christopher Cox）和米切爾（Dennis Mitchell）。

考克斯是一名海軍救援隊的隊員，他在2022年12月31日與朋友一起在聖地亞哥的一家博物館 參觀，離開時經過巴爾博亞公園（Balboa Park），忽然在不遠處的地面上發現了一名男子，他被人捅了多刀，傷勢嚴重，其中包括肱動脈（位於臂部的動脈）被切斷，有生命危險。

雖然缺乏任何醫療用品，考克斯利用他之前受過的醫學 訓練知識，用自己的T恤製作了一個臨時止血帶，控制受害者手臂上的傷口流血，並對其腹部和手臂上的其他傷口施加按壓以防止進一步的出血。考克斯一直為受害者提供了18分鐘的緊急醫療救護，直到醫護人員到達現場。

「大概有300人經過傷者身邊，却沒有做什麼幫助他，所以我做了我能做的。」考克斯回憶當時情形時說，他為受害者提供的醫療措施成為了其存活的關鍵。因為他的無私行為和冷靜舉止，挽救了這個人的生命，他因此被授予海軍成就獎章。

米切爾下士是軍犬訓導員，2022年10月8日被分配到聖地亞哥海軍陸戰隊新兵倉庫服役。當時，他正和另外兩名海軍陸戰隊員在科羅納多的北島海軍航空站（North Island Naval Air Station）海灘工作，突然，他們被告知有一對父子被激流衝離海灘而被海中捲走。儘管在激流中救援，救人者可能會被掙扎的溺水者拉入海中，米切爾下士和他的海軍陸戰隊隊友仍然不懼風險跳入海浪中，奮力游到兩名受困者的身邊。

「我自己也被激流裹脅，但我知道我必須要帶他們從激流中離開。」米切爾記得，此時兩名受困者正試圖保持漂浮卻在水中搖晃不止。激流很容易把人從海面捲入海底，他表示，在海中游泳遇到激流時，千萬不要與之正面對抗，應該盡力從側面游開。米切爾讓他們冷靜下來，最終護送他們回到岸邊，挽救了這對父子的生命。