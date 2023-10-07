17個本地小商業主快閃店進駐 舊金山煥發活力

17個本地小商業主將在未來三個月，進駐市中心9處空置商鋪，為社區提供聚會的場所，重新注入活力。（市長辦公室提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）6日與經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）及當地社區組織共同宣布，上線「從空置到活力」（Vacant To Vibrant）創意計畫，該計畫將「快閃店」（Pop-up）文化引進市中心，幫助小商業主、藝術家和文化組織填補長期空置的臨街商鋪，吸引遊客消費，振興市中心經濟。

快閃店是指短期臨時展示的商鋪，通常在數天到數周後就會關閉。快閃店形式多樣，包括小工藝品、特色美食飲品、音樂等，深受年輕一代的追捧，17個本地小商業主將在未來三個月，進駐市中心9處空置商鋪，為社區提供聚會的場所，重新注入活力。

布里德表示，很高興看到舊金山已經開門做生意了，我們正在重新思考如何為居民、企業和遊客提供服務，無論是通過政策改革來消除不必要的分區或許可證障礙，還是通過「從空置到活力」的計畫填補市中心空置店面，這都將是一項期待已久，並且令人興奮的進展，這將惠及所有人。

根據報導，這17家被選中的小商業是從超過800個申請者中脫穎而出的，其中就包括Devil's Teeth烘焙房和綠蘋果書店。這兩家商鋪分別位於列治文區和日落區，而它們在Embarcadero Center開設的快閃店，在第一天就排起了長隊。

根據今年夏天的統計，市中心房屋的空置率已經達到34.7%，為了從疫情 中恢復，舊金山市府加大了對公共空間和娛樂活動的投資 ，舉辦包括世界杯觀賽排隊、日落區夜市、聯合廣場綻放音樂節等活動，以恢復市中心的夜生活文化。

參與快閃店展出的還包括一家非盈利組織、一家廣播電台、一家餐館和一個服裝品牌，由市府與空置店鋪的業主進行配對。租戶可從市府獲得最高8000元的補助金，業主可獲得5000元的補助，用於支付水電費和其他費用。