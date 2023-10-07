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慶華裔警官榮升 金山僑界宴席祝賀

記者王子涵／舊金山報導
被表彰的警官與自己的家人共同合照。（記者王子涵／攝影）
被表彰的警官與自己的家人共同合照。（記者王子涵／攝影）

舊金山僑界6日為祝賀多位華裔警官榮升，在華埠康年酒家舉辦慶祝晚宴。警局新任副局長吳俊偉（Julian Ng）、指揮官劉力一（Derrick Lew）、警官Mark Im、警官Brien Hoo、華埠中央分局局長的金拓漢（Jahan Eric Kim）接受表彰。

市議員殷嘉立（Joe Engardio）、警長史考特（Bill Scott）、助理警長拉薩（David Lazar）、警委余健全（Larry Yee）、中華總商會主席黎偉傑等到場祝賀。

警長史考特向晉升的警官表示祝賀，他回憶起與每一位共事的經歷。在史考特剛剛調任到舊金山做警長時，金拓漢還是名普通的警隊長，但是他敬業的精神常常超時工作，以逮捕窮凶極惡的持槍罪犯。他還在預防槍枝暴力、無人機執法等議題上貢獻巨大。「感謝你的領導力。」史考特說。

警官Brien Hoo是美軍退役老兵，擁有許多戰術經驗，所以警局被派往毒品氾濫的田德隆區執法，史考特感謝他出色的工作。

殷嘉立特別感謝曾擔任日落區警局分局長的Brien Hoo，並為他頒發市府感謝狀。「日落區的居民要感謝這位日落區之子Brien Hoo，他代表著整個社區的安全。」殷嘉立說。

中華總商會主席黎偉傑（Wade Lai）感謝警長史考特選擇提拔優秀的警員，並持續支持保護華埠的安全。

被表彰的警官與家人共同合照，感謝家人的付出和犧牲，隨後還接受僑界的書畫贈禮。

警局新任副局長吳俊偉（Julian Ng）、指揮官劉力一（Derrick Lew...
警局新任副局長吳俊偉（Julian Ng）、指揮官劉力一（Derrick Lew）、警官Mark Im、警官Brien Hoo、華埠中央分局局長的金拓漢（Jahan Eric Kim）受到表彰。（記者王子涵／攝影）

華埠 舊金山 毒品

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