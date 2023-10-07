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柏克萊加大遴選校長 面向全球徵才

記者劉先進／柏克萊報導
加州大學總校長德雷克宣布，成立一個遴選諮詢委員會，以幫助在國際範圍內物色柏克萊加大的新校長人選。（記者劉先進／攝影）
加州大學總校長德雷克宣布，成立一個遴選諮詢委員會，以幫助在國際範圍內物色柏克萊加大的新校長人選。（記者劉先進／攝影）

加州大學（UC）總校長德雷克（Michael V. Drake）上周宣布成立一個由大學教職員工、學生、校友和基金會代表組成的遴選諮詢委員會，以幫助在全球範圍內物色領導柏克萊加大的新校長人選，接替即將在2023到2024學年結束時退休的現任校長克里斯（Carol T. Christ）。

加大聲明，歡迎並鼓勵師生為遴選過程獻計獻策。特別是遴選諮詢委員會成員將於10月11日和12日安排市政廳會議，請大家分享對下一任校長的優先考慮。加大董事會主席萊布（Richard Leib）任命了五位官員為遴選諮詢委員會成員。

遴選諮詢委員會將參與柏克萊加大校長候選人的招募、篩選和面試工作。委員會的工作安排將使候選人能夠提交給德雷克考慮，並將推薦的被提名者提交給董事會批准，時間暫定為2024年5月。

委員會的第一次會議將於10月10日在柏克萊加大舉行，屆時委員會成員和受邀嘉賓將舉行閉門會議。德雷克將在論壇上發表講話，隨後與各校園選區團體分別舉行會議。

面向柏克萊加大社區的市政廳聆聽會議，定於10月11日舉行，10月12日透過虛擬會議舉行。會議將重點關注校友、捐贈者、本科生、研究生、教職員工等群體的需求和利益。

在整個遴選過程中，除了將與委員會會面的選區代表的發言和市政聽證會之外，加大還鼓勵公眾提出意見和建議。公眾可通過電子郵件 [email protected] 或線上調查提交意見。獵人頭公司 WittKieffer 將在這一過程中提供協助。提名和申請材料可通過電子郵件發送至 [email protected]

現校長克里斯此前表示，當任期即將結束時，還有很多工作要做。在未來的幾個月裡，將重點關注一些關鍵的倡議和項目，包括「照亮未來」活動、新的Gateway教學樓、學生宿舍以及加強財政基礎。 她說，原本預計擔任校長的時間不會超過三到五年。但和其他人都沒有想到的是，一場疫情迅速席捲全球，導致所有事情都變得緩慢，「包括大學最重要的工作和努力。我簡直無法想像，在還有這麼多事情要做的情況下，我們就要分道揚鑣了。」

克里斯說，無論誰成為繼任者，「我都將與他們分享，能夠為這所大學服務並領導這所大學是我莫大的榮幸，能夠有機會進一步鞏固和發展這所強大而充滿活力的大學，能夠成為這個與眾不同的社區的一員。沒有什麼地方比這裡更適合我。」

加州大學總校長德雷克宣布，成立一個遴選諮詢委員會，以幫助在國際範圍內物色柏克萊加...
加州大學總校長德雷克宣布，成立一個遴選諮詢委員會，以幫助在國際範圍內物色柏克萊加大的新校長人選。（取自加大官網）

柏克萊加大 加州大學 疫情

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