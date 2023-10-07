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法律顧問欲代表「永恆加州」 北灣小鎮反對

編譯組／灣區綜合報導
「永恆加州」首遇挫折，蘇拉諾縣Rio Vista市議會反對其法律顧問公司同時代表「永恆加州」。(取自「永恆加州」官網)
「永恆加州」首遇挫折，蘇拉諾縣Rio Vista市議會反對其法律顧問公司同時代表「永恆加州」。(取自「永恆加州」官網)

自從在蘇拉諾縣(Solano County)建造一座城市的計畫公開以來，「永恆加州」(California Forever)的代表們第一次向當地政府請求申請許可。對億萬富翁城市建設者來說，這是個大突破，然而，申請遭到否決。

「舊金山紀事報」報導，里約維斯塔(Rio Vista)市議會3日晚上一致決定，拒絕允許該市外部法律顧問也代表「永恆加州」開發商母公司「Flannery Associates」的提案。里約維斯塔是擁有一萬人口的三角洲城鎮，是距離在乾旱農田開發新都會計畫的最近城市。

律師事務所「Kronick, Moskovitz, Tiedemann & Girard」(簡稱KMTG)自2011年以來，一直提供里約維斯塔市法律諮詢。加州大多數小型城市聘請外部律師事務所，而非付費給自身法務部門。KMTG事務所請求市議會通過同時代表「永恆加州」計畫，可為這座尚未命名、從頭開始構建的城市爭取水權。

不過，請求遭到拒絕。

儘管這次投票對一個已耗費8億元購買5萬畝土地，決定再花費數十億元創建新城市的集團來說，只是小事一樁，但卻顯示「永恆加州」在讓蘇拉諾縣大部分民眾相信計畫是明智的過程中，仍需嘗試清除政治障礙。計畫有意促使灣區角落地區發展，但這些地區仍是由農場與像里約維斯塔這樣的小城鎮組成。

KMTG事務所在請求中承諾，里約維斯塔市工作的律師，與協助「永恆加州」新城市計畫確保水權的律師，將會進行區隔。律師克拉克(Olivia Clark)表示，若發生任何矛盾牴觸，事務所將代表該市，而非開發商。KMTG在蘇拉諾縣城市發展議題與水權專業知識，有益於里約維斯塔。

在一份有關此議題的備忘錄中，KMTG合夥人艾柏西米(Mona Ebrahimi)表示，針對水權，「永恆加州」與里約維斯塔之間目前不存在衝突，但她承認，未來也許會。她寫道，令人憂心的是，里約維斯塔可能反對「永恆加州」為未來土地利用項目協調供水的努力，並可能反對計畫爭取獲得土地使用批准。

里約維斯塔仰賴自沙加緬度谷地下水庫的蘇拉諾次水庫抽取地下水。不過，若資源枯竭，可能導致該市與「永恆加州」尋求水源發生衝突。社區鄰居未被律師事務所說服，民選官員也沒有。居民們公開敦促市議會拒絕提案，市議會很快否決請求。居民認為，允許事務所代表雙方，將「讓城市置於不利地位」。

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