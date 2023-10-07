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金山雙十慶典酒會逾800人出席 經文處長賴銘琪：持續深化台美關係

記者江碩涵、本報記者／舊金山報導
今年也是經文處在疫情後，首度舉辦逾800人大型活動，賴銘琪與夫人雲雯蓁和眾來賓祝酒。（本報記者／攝影）
今年也是經文處在疫情後，首度舉辦逾800人大型活動，賴銘琪與夫人雲雯蓁和眾來賓祝酒。（本報記者／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處10月5日下午4時在舊金山機場威斯汀酒店（Westin San Francisco Airport Hotel）舉行中華民國（台灣）112年國慶酒會，本地政要及僑、學、新創及科技界人士逾800人出席，一同歡度國慶。

賴銘琪與夫人雲雯禎和眾來賓切蛋糕為中華民國慶生。（本報記者／攝影）
賴銘琪與夫人雲雯禎和眾來賓切蛋糕為中華民國慶生。（本報記者／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪致詞表示，根據「自由之家」報告（Freedom House Report），台灣是亞洲第二自由的國家；根據「世界幸福國家報告」（World Happiness Report），台灣是亞洲最幸福的國家之一。

賴銘琪表示，根據「世界競爭力報告」（World Competitiveness Report），台灣已躍升全世界排名第六位最具競爭力國家，是歷年最好的。台灣的美食是世界上最棒的，這也是台灣在疫情前每年可以吸引上千萬遊客造訪的原因之一。

賴銘琪致詞時表示，台灣將美國視為最重要的外國夥伴。（本報記者／攝影）
賴銘琪致詞時表示，台灣將美國視為最重要的外國夥伴。（本報記者／攝影）

賴銘琪指出，台美關係持續深化，本年迄今已有28個美國訪團造訪台灣，包含四位州長、逾40位國會議員，充分展現美國國會跨黨派對臺灣的強力支持；台美關係的緊密也展現在經貿合作的日益深化，台灣在2022年為美國第九大貿易夥伴，美國是台灣的第二大貿易夥伴，雙邊貿易量達1350億美元。

他說，台美相互扶持，台灣已在美國創造40萬個工作機會，並持續供應高品質的晶片，所以各位可以買到最新的蘋果手機、特斯拉電動車；美國也堅定的支持台灣參與世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOLE)等重要國際組織，他堅信，現在是1979年以來台美關係最佳的時刻。

金山灣區空軍大鵬旗隊護旗進場為酒會拉開序幕。（本報記者／攝影）
金山灣區空軍大鵬旗隊護旗進場為酒會拉開序幕。（本報記者／攝影）

今年的國慶酒會活動相當豐富，由金山灣區空軍大鵬旗隊護旗進場為酒會拉開序幕，現場也有展示雙十國慶冰雕以及超大的美國和中華民國國旗生日蛋糕。除有加州參議員柯蒂提斯（Dave Cortese）、加州眾議員李天明（Alex Lee）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）及瓜地馬拉駐舊金山總領事Luis F Carranza親自出席致賀外，多名加州國會議員羅康納（Ro Khanna）、艾舒（Anna Eshoo）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）及聖縣警察局長、庫比蒂諾市長魏虹、舊金山市議員Joel Engardio等轄區政要均指派代表致贈賀狀。

今年的國慶酒會活動相當豐富，也有展示雙十國慶冰雕。（記者江碩涵／攝影）
今年的國慶酒會活動相當豐富，也有展示雙十國慶冰雕。（記者江碩涵／攝影）

此外，包含猶他州州長Spencer Cox、加州副州長Eleni Kounalakis、聯邦國會議員Josh Harder、加州參議員Marie Alvarado-Gil、舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）、Modesto市長Sue Zwahlen也致贈賀狀道賀。

今年也是經文處在疫情後，首度舉辦逾800人大型活動，現場並以自助餐方式供餐。與會貴賓對於經文處恢復以往舉辦酒會方式表示肯定，並祝福中華民國台灣生日快樂，國家愈來愈進步。

舊金山 加州 中華民國

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