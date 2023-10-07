我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

TCML台灣華語中心「中秋美食與文化導覽」 學員體驗手作月餅

記者江碩涵／灣區報導
與會貴賓及TCML學員合影。（主辦單位提供）
與會貴賓及TCML學員合影。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）斯郡牡丹中文學校9月29日下午在中心辦理「台灣華語文學習中心臺灣文化導覽及文化推廣」第三場活動。因應中秋時節，透過台灣中秋節慶傳統習俗，介紹冰皮月餅、中秋題扇、捏麵、剪字等特色文化，讓台灣華語文學習中心學員體驗「台灣中秋節慶美食與文化導覽」，吸引TCML學員、斯郡牡丹中文學校學生、家長及家庭參與。

TCML學員對於「112年國慶文化訪問團」精湛演出留下深刻印象。（主辦單位提供）
TCML學員對於「112年國慶文化訪問團」精湛演出留下深刻印象。（主辦單位提供）

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪伉儷、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、魏德貞、北加州台灣會館總幹事黃美星、TCML矽谷中文學校校長寇惠風（學區委員）、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟、北加中華文化學習中心校長李亭儀、愛飛揚中文學校校長單聖玲、金山灣區文化種子教師等皆出席與會。

賴銘琪表示，北加州6所TCML不僅以優良師資提供主流社區學習華語文，更邀請文化種子教師辧理文化體驗課程，致力於推展台灣文化，提升學員對台灣文化認識，建立北加州台灣華語文學習中心優質品牌。

莊雅淑表示，今年僑教中心聯合6所TCML配合時令節慶辦理臺灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，繼4月「臺灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午節慶美食與文化」與TCML學員一起體驗親手做潤餅、包粽子樂趣，本次「台灣中秋慶美食與文化」讓更多主流社區民眾，以及TCML學員體驗過節民俗及傳統，增進學習樂趣。

會中並介紹台灣就業環境及我國延攬外國專業人才相關措施，讓學員領略台灣自由民主多元之學習及就業環境，做為赴台就業選擇。

文化教師向TCML學員說中秋題扇意義。（主辦單位提供）
文化教師向TCML學員說中秋題扇意義。（主辦單位提供）

台灣華語文學習中心(TCML) 斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟，非常開心在中秋節當日辧理台灣文化導覽及中秋文化推廣活動，活動由斯郡牡丹中文學校老師李安齊以簡報播放，向TCML學員介紹台灣中秋風俗習慣，讓與會學員初步認識中秋文化意涵，隨後帶領TCML學員體驗手作冰皮月餅、中秋題扇、捏麵及剪字等樂趣，活動不僅結合台灣美食及趣味童玩，同時為下一期華語文學習中心招生宣傳。

TCML學員對於台灣傳統文化感到好奇，透過老師講解也更認識背後意涵，學員與眷屬也興奮自己動手實作，場面熱烈，會後學員一同至金山灣區文教中心大禮堂觀看「112年國慶文化訪問團」表演，對於精湛演出留下深刻印象。

灣區 北加 加州

上一則

加州首富、甲骨文創辦人艾里森 身家1580億元

下一則

回台投票Q&A 僑委李漢文7日現場諮詢護照等事宜

延伸閱讀

華人活動中心交接暨敬師晚宴 羅毓君接棒

華人活動中心交接暨敬師晚宴 羅毓君接棒
美華婦女聯合會中秋慰問弱勢團體 分享佳節溫馨

美華婦女聯合會中秋慰問弱勢團體 分享佳節溫馨
TCML台灣華語中心導覽 主流學員體驗中秋文化

TCML台灣華語中心導覽 主流學員體驗中秋文化
僑教中心中秋導覽 40師生體驗台灣節慶文化

僑教中心中秋導覽 40師生體驗台灣節慶文化
中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

熱門新聞

Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

2023-09-30 19:37

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞