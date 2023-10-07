回台投票Q&A 僑委李漢文7日現場諮詢護照等事宜

僑務委員李漢文表示，有許多僑胞都不清楚該如何行使投票權，10月7日下午2時她將在庫比蒂諾金麥麵包店解答。（本報資料照片）

2024總統大選將於明年1月13日舉行，有不少僑胞離境超過兩年戶籍被遷出，仍可申請返國行使總統副總統選舉權，9月12日起至12月4日止可以申請了。僑務委員李漢文表示，有許多僑胞都不清楚該如何行使投票 權，10月7日下午2時她將在庫比蒂諾金麥麵包店（地址：19675 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014）為有戶籍或沒有戶籍的僑胞們申請登記回台投票的協助服務，並現場解答僑胞的問題，歡迎僑胞帶著護照了解如何申請投票權。

根據中選會9月12日公告，在國外中華民國 自由地區人民申請返國行使第16任總統副總統選舉權登記期間、地點、應備具書件及申請登記方式等事項。自該日起至2023年12月4日止，在海外之中華民國自由地區人民可依在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記查核辦法規定，向最後遷出國外時之原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所申請返國行使總統、副總統選舉權。

李漢文說，第二場協助登記解說會將是10月12日中午11時30分至下午1時，地點在台灣會館（地址：4413 Fortran Court, San Jose CA 95134）。李漢文表示，許多僑胞都不清楚該如何申請，也擔心來不及恢復戶籍等問題，她將一併回覆，為僑胞服務，不分藍綠，解答問題，現場也會有申請投票權的表格可供僑胞填寫，有興趣的僑胞務必帶著台灣護照到現場，了解更多投票權的申請事宜。

關於選舉權登記申請書可上網查詢：https://2024.cec.gov.tw/article/content/?id=M0007&target=%2Farticle%2FA0018。登記申請委託書可至網站查詢登記https://2024.cec.gov.tw/article/content/?id=M0007&target=%2Farticle%2FA0019。李漢文說，北加州 台灣僑胞若想回台助選，也可傳簡訊給她669-245-2842，方便在台灣安排遊覽車。