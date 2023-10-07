我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

i僑卡攤位現身雙十國慶酒會 展現年輕新創活力

記者江碩涵／灣區報導
金山灣區僑教中心也舉行「i僑卡」推廣會，僑胞參觀i Taiwan參與試吃活動。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區僑教中心也舉行「i僑卡」推廣會，僑胞參觀i Taiwan參與試吃活動。（金山灣區僑教中心提供）

今年舊金山經文處舉行國慶酒會，外場以「台灣新創」為主題，並擴大邀請包含台灣啤酒在內14家台灣新創及台灣特色商家在會場設置展示攤位，包括台灣啤酒以及「i僑卡特約商店」等，充滿了濃濃台灣味，經文處經濟組並特別設置互動式拍照打卡點供民眾拍照留念。僑胞表示，能在灣區喝到「正港」的台灣啤酒備感興奮。

今年國慶酒會展出的攤位有僑委會「全球青商潛力之星」獲獎青商河畔果、 Good Fin、「海外台商精品金質獎」與「銀質獎」得主Tiny Sprouts、 Sha Design，展示包括藝術創作科技平台、數位理財客服、長者及幼兒輔助餐具、時尚桌遊等產品，讓僑胞體驗台灣新創能量及科技國力。

Soy Espresso濃豆乳經營理念是做到極致，營養濃度是市面一般豆漿的三至四...
Soy Espresso濃豆乳經營理念是做到極致，營養濃度是市面一般豆漿的三至四倍，持i僑卡現金消費有10％優惠。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵致力推廣台灣美食，只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯。...
段純貞牛肉麵致力推廣台灣美食，只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區僑教中心也舉行「i僑卡」推廣會，並邀來「i僑卡特約商店」i Taiwan Food 、段純貞牛肉麵、101 台灣茶園、Soy Espresso濃豆乳等商店，許多僑胞試吃試喝，享受台灣風情。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會「i僑卡」是全球適用虛擬卡，提供海外僑胞享有回台購物、買伴手禮、健康檢查專案優惠及全美、全世界特約商店購物優惠。目前全球海內外有4000家特約商店，北加現有31家i僑卡特約商店，食衣住行育樂俱全，為和海外僑胞一起慶祝中華民國112年國慶，更推出各類優惠。

iTaiwan Foods表示，很榮幸成為i僑卡的特約店家，參與推廣會，只要憑i僑卡到店消費滿50元就可以獲得九折優惠，全美4間iTaiwan Foods直營門市都能適用。

段純貞牛肉麵致力推廣台灣美食，為了讓更多人認識台灣的飲食文化，只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯，希望透過優惠活動，讓更多喜愛台灣美食的人，可以到店內品嘗台灣知名的牛肉麵。

101 台灣茶園表示，台灣好茶世界知名，淵源深厚，希望推廣台灣茶文化與世界交朋友，持i僑卡消費滿50元有5%折扣。

Soy Espresso濃豆乳經營理念是做到極致，遵循傳統的有機健康做法，五道工序出品的八度濃豆漿，清純郁香，營養濃度是市面一般豆漿的三至四倍，是灣區最好的極品豆漿，持i僑卡現金消費有10 ％優惠。

莊雅淑表示，想要申請i僑卡的台灣僑胞，只要上線完成線上申請手續就可以獲得i僑卡，手續快速，也歡迎有意願成為i僑卡特約店家申請，i僑卡線上申請網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/register。海外特約店家申請網址：https://reurl.cc/9105YV。

灣區 中華民國 舊金山

上一則

回台投票Q&A 僑委李漢文7日現場諮詢護照等事宜

下一則

柏克萊加大遴選校長 面向全球徵才

延伸閱讀

回台投票很多疑問 僑務委員現場諮詢護照等事宜

回台投票很多疑問 僑務委員現場諮詢護照等事宜
當代樂坊雙十巡演 聖地牙哥繽紛國慶

當代樂坊雙十巡演 聖地牙哥繽紛國慶
佛利蒙取代舊金山 灣區房價最貴

佛利蒙取代舊金山 灣區房價最貴
熱浪再襲灣區 納涼中心開放

熱浪再襲灣區 納涼中心開放
灣區房價收入比 50年來瘋狂膨脹

灣區房價收入比 50年來瘋狂膨脹

熱門新聞

Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

2023-09-30 19:37

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞