i僑卡攤位現身雙十國慶酒會 展現年輕新創活力

金山灣區僑教中心也舉行「i僑卡」推廣會，僑胞參觀i Taiwan參與試吃活動。（金山灣區僑教中心提供）

今年舊金山 經文處舉行國慶酒會，外場以「台灣新創」為主題，並擴大邀請包含台灣啤酒在內14家台灣新創及台灣特色商家在會場設置展示攤位，包括台灣啤酒以及「i僑卡特約商店」等，充滿了濃濃台灣味，經文處經濟組並特別設置互動式拍照打卡點供民眾拍照留念。僑胞表示，能在灣區 喝到「正港」的台灣啤酒備感興奮。

今年國慶酒會展出的攤位有僑委會「全球青商潛力之星」獲獎青商河畔果、 Good Fin、「海外台商精品金質獎」與「銀質獎」得主Tiny Sprouts、 Sha Design，展示包括藝術創作科技平台、數位理財客服、長者及幼兒輔助餐具、時尚桌遊等產品，讓僑胞體驗台灣新創能量及科技國力。

Soy Espresso濃豆乳經營理念是做到極致，營養濃度是市面一般豆漿的三至四倍，持i僑卡現金消費有10％優惠。（記者江碩涵／攝影）

段純貞牛肉麵致力推廣台灣美食，只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區僑教中心也舉行「i僑卡」推廣會，並邀來「i僑卡特約商店」i Taiwan Food 、段純貞牛肉麵、101 台灣茶園、Soy Espresso濃豆乳等商店，許多僑胞試吃試喝，享受台灣風情。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會「i僑卡」是全球適用虛擬卡，提供海外僑胞享有回台購物、買伴手禮、健康檢查專案優惠及全美、全世界特約商店購物優惠。目前全球海內外有4000家特約商店，北加現有31家i僑卡特約商店，食衣住行育樂俱全，為和海外僑胞一起慶祝中華民國 112年國慶，更推出各類優惠。

iTaiwan Foods表示，很榮幸成為i僑卡的特約店家，參與推廣會，只要憑i僑卡到店消費滿50元就可以獲得九折優惠，全美4間iTaiwan Foods直營門市都能適用。

段純貞牛肉麵致力推廣台灣美食，為了讓更多人認識台灣的飲食文化，只要持i僑卡到店內消費，不限金額，就贈送飲料一杯，希望透過優惠活動，讓更多喜愛台灣美食的人，可以到店內品嘗台灣知名的牛肉麵。

101 台灣茶園表示，台灣好茶世界知名，淵源深厚，希望推廣台灣茶文化與世界交朋友，持i僑卡消費滿50元有5%折扣。

Soy Espresso濃豆乳經營理念是做到極致，遵循傳統的有機健康做法，五道工序出品的八度濃豆漿，清純郁香，營養濃度是市面一般豆漿的三至四倍，是灣區最好的極品豆漿，持i僑卡現金消費有10 ％優惠。

莊雅淑表示，想要申請i僑卡的台灣僑胞，只要上線完成線上申請手續就可以獲得i僑卡，手續快速，也歡迎有意願成為i僑卡特約店家申請，i僑卡線上申請網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/register。海外特約店家申請網址：https://reurl.cc/9105YV。